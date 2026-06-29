Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, anunció la creación de una comisión para inspeccionar las viviendas afectadas por los terremotos del miércoles 24 de junio.

El objetivo es conocer cuáles y cuantas son las viviendas que pueden ser habitadas, qué daños tienen y posibles reparaciones.

Así lo dijo luego de que se conoció este mismo domingo 28 de junio que hay 12 mil 721 personas víctimas damnificadas y 774 edificios afectados, de ellos son 189 colapsados totalmente y 585 con afectaciones parciales.

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La comisión para inspeccionar viviendas en Venezuela incluirá especialistas en ingeniería, académicos, funcionarios públicos y más.

Actualmente, cientos de familias realizan sus actividades a la intemperie, duermen en banquetas y parques debido a daños en sus casas o incluso al temor de nuevos sismos.

La evaluación de cada vivienda, edificio u otra infraestructura se clasificará mediante un sistema tipo semáforo de riesgos.

El estado de la infraestructura se clasificará en rojo, verde o amarillo.

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Posterior al censo de evaluación, se empezará a trabajar una segunda fase para atender a quienes perdieron sus viviendas.

Previo a ello se conformarán campamentos temporales de damnificados y la preparación de proyectos de construcción de nuevos inmuebles.