Diosdado Cabello es una figura central del chavismo desde sus inicios, ocupando cargos como ministro y gobernador regional

Actualmente es el Ministro del Interior, Justicia y Paz en el gobierno de Delcy Rodríguez, consolidando su rol como uno de los políticos más nombrados de Venezuela. Continúa leyendo para conocer todo acerca de este personaje político.

¿Quién es Diosdado Cabello?

Diosdado Cabello Rondón es un político venezolano considerado como una de las figuras más influyentes del chavismo. Actualmente se desempeña como Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, cargo que asumió en el 2024 bajo el gobierno de Nicolás Maduro en un momento de alta tensión política y social.

Cabello también es primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ha tenido una extensa trayectoria en la política de Venezuela desde la era de Hugo Chávez.

¿Qué edad tiene Diosdado Cabello?

Diosdado Cabello nació el 15 de abril de 1963 en El Furrial, estado Monagas, Venezuela, por lo que actualmente tiene 62 años.

¿Diosdado Cabello tiene esposa?

Sí, Diosdado Cabello está casado con Marleny Contreras, ingeniera civil y política venezolana, que también ha ocupado cargos gubernamentales y fue ministra.

Diosdado Cabello, Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela (Ig: @dcabellor)

¿Qué signo zodiacal es Diosdado Cabello?

Al haber nacido el 15 de abril, Diosdado Cabello es Aries, signo de fuego que se caracteriza por su impulsividad, independencia y competitividad.

¿Diosdado Cabello tiene hijos?

Sí, Diosdado y Marleny tienen tres hijos: Tito Diosdado, David Cabello y Daniella Desiree Cabello, quien es la hija más mediática del político, siendo tema de conversación en diversas ocasiones en temas relacionados con el chavismo.

¿Qué estudió Diosdado Cabello?

Cabello se formó como ingeniero, habiendo completado estudios superiores antes de iniciar su carrera política. Además, tiene formación militar y fue graduado de la Academia Militar de Venezuela, donde se vinculó tempranamente con Hugo Chávez.

Diosdado Cabello, Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela (Ig: @dcabellor)

¿En qué ha trabajado Diosdado Cabello?

Diosdado Cabello ha tenido una larga trayectoria en la política y gobierno de Venezuela en cargos como: