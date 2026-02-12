Serguéi Lavrov es un diplomático ruso de amplia trayectoria internacional, con más de dos décadas como Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Conoce más acerca de esta figura política destacada en Rusia.

¿Quién es Serguéi Lavrov?

Serguéi Víktorovich Lavrov es un político y diplomático ruso de carrera que desde el 24 de febrero de 2004 se desempeña como Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, siendo el canciller con más años en el cargo desde la era soviética.

En este cargo ha sido figura clave de la diplomacia rusa, representando los intereses del país en crisis internacionales como las relaciones con Occidente, el conflicto en Ucrania, su posición en el Consejo de Seguridad de la ONU y alianzas con países como China.

¿Qué edad tiene Serguéi Lavrov?

Serguéi Lavrov nació el 21 de marzo de 1950 en Moscú, Rusia, por lo que actualmente tiene 75 años.

¿Serguéi Lavrov tiene esposa?

Sí, desde 1971, Serguéi Lavrov está casado con Maria Lavrova.

Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia (Ig: @s.v.lavrov)

¿Qué signo zodiacal es Serguéi Lavrov?

Al haber nacido el 21 de marzo, Serguéi Lavrov es Aries, signo que se caracteriza por ser líder, audaz, energético y competitivo.

¿Serguéi Lavrov tiene hijos?

Sí, Serguéi Lavrov y Maria Lavrova tienen una hija: Ekaterina Lavrova, quien se desempeña como agente de bienes raíces.

¿Qué estudió Serguéi Lavrov?

Serguéi Lavrov cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales y Lenguas Extranjeras por el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú.

Además, cuenta con un doctorado en ciencias económicas con una tesis sobre estrategias fiscales.

Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia (Ig: @s.v.lavrov)

¿En qué ha trabajado Serguéi Lavrov?

Serguéi Lavrov cuenta con una carrera de más de cuatro décadas dentro de la administración pública de Rusia, destacando cargos como: