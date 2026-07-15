El Pentágono analizan posibles acciones militares contra Cuba, incluido un asalto aéreo, según información de la cadena CBS News.

Este ataque aéreo contra la isla tendría la colaboración de miles de soldados estadounidenses, según funcionarios estadounidenses.

Estados Unidos analiza misiones militares, pero su principal objetivo está en Medio Oriente y por el momento solo aplicará sanciones al Ministerio de Turismo y entidades energéticas de Cuba.

CBS revela que el Pentágono planea asalto aéreo a Cuba

Funcionarios estadounidenses revelaron a CBS que el Pentágono analiza acciones militares aéreas contra Cuba, por medio de la 101 División Aerotransportadora.

Dicha unidad es la única unidad entrenada para esta misión, según los funcionarios, quienes solicitaron seguir en el anonimato.

Hasta el momento no se ha confirmado dicha operación militar, ya que autorizar un avance aéreo en Cuba plantearía un problema para el Pentágono, pues tiene otros asunto militares pendientes como la guerra contra Irán.

Cuba queda sin electricidad por apagón total (Ramon Espinosa / AP)

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ha expresado que quieren llegar a un acuerdo con Cuba por la vía diplomática.

Estados Unidos busca que Cuba cambie su régimen y tengan la disposición de implementar reforma económicas.

El Departamento de Estado ha reforzado el control financiero sobre las entidades estatales cubanas, los cuales supuestamente dan ingresos al régimen y fuerzas paramilitares.

Estados Unidos analiza misiones específicas en Cuba

A finales de junio, Estados Unidos celebró una reunión informativa para hablar de opciones sobre operaciones militares específicas en Cuba.

El Departamento de Defensa realiza esta reuniones para establecer el objetivo de las misiones militares, así como el número de militares necesarios y logística, así como los riesgos.

Por le momento, El Pentágono ha dado más atención a las misiones en Medio Oriente, donde se han trasladado aeronaves, recursos de inteligencia y otros recursos.

Por lo que, funcionarios aclararon a CBS que las operaciones militares en Cuba no son prioridad y puede que no se materialice una misión aérea en la isla.

Más allá de operaciones militares, Estados Unidos ha endurecido sus sanciones contra Cuba con nuevas restricciones al Ministerio de Turismo.