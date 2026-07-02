Las constantes amenazas de Donald Trump a Cuba, no le quitan el sueño a Miguel Díaz-Canel, Presidente de la isla.

En declaraciones para la cadena británica Sky News, Miguel Díaz-Canel, dice no tener miedo de una guerra entre Estados Unidos y Cuba ya que la isla está preparada.

“No queremos una guerra , pero tampoco le tenemos miedo. Nos estamos preparando para que no nos tome por sorpresa ni seamos derrotados” Miguel Díaz-Canel. Presidente de Cuba

El jefe de Estado, de 66 años de edad, calificó la retórica amenazante de Trump, de 80 años de edad, como una ”estrategia de intoxicación mediática y de guerra psicológica” cuyo único fin es atemorizar para atemorizar al país.

Señaló que esta técnica “construye una atrocidad y una afrenta a la dignidad del pueblo cubano.

Miguel Díaz-Canel, Presidente de Cuba (@diazcanelb / Instagram)

Consciente de que Estados Unidos es sustancialmente más poderoso que Cuba en términos militares, económicos y geopolíticos, Díaz-Canel afirmó que la isla no renunciará a su soberanía y tampoco a su independencia.

Así como descartó que ellos estén interesados en iniciar una guerra.

“Somos un país de paz. No somos una amenaza para nadie, al contrario, brindamos solidaridad al mundo” Miguel Díaz-Canel. Presidente de Cuba

Donald Trump vuelve a amenazar a Cuba

A inicios de julio, durante la inauguración de la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt, Donald Trump declaró que Cuba “se está acercando a la órbita estadounidense“.

Palabras en referencia a recientes reformas económicas de sesgo capitalista aprobadas por el gobierno cubano, a un mes después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impusiera una nueva ronda de sanciones contra la cúpula política de La Habana.

Al respecto, Miguel Díaz-Canel subrayó que Trump ha dicho muchas mentiras y ha manipulado a la opinión pública internacional.

Trump afirma “Cuba viene hacia nosotros” tras supuesto avance de negociaciones (Michelle Rojas)

Esta semana a la Asamblea General de la ONU una sesión para abordar las afectaciones del bloqueo impuesto por Estados Unidos. La reunión está programada para el 7 de julio en Nueva York, informó la agencia EFE.