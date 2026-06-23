Al responder a las nuevas sanciones de Estados Unidos anunciadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, el gobierno de Cuba acusó que las medidas se tratan de una “agresión despiadada”.

“(Es una) agresión despiadada y el castigo colectivo contra el pueblo y sus condiciones de vida” Bruno Rodríguez. Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba

Así lo denunció el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, quien compartió un mensaje en el que criticó las acciones al considerar que son un castigo contra el pueblo.

Cabe destacar que el gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones en contra de Cuba, dirigido principalmente al conglomerado militar GAESA y cinco entidades estatales.

Canciller de Cuba responde a sanciones de Estados Unidos; se lanza contra Marco Rubio

La mañana del martes 23 de junio de 2026, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que se van a aplicar nuevas sanciones en contra de Cuba.

Por medio de redes, el funcionario explicó que las acciones se tratan de medidas dirigidas principalmente al conglomerado militar de la isla, GAESA, así como contra 5 entidades del gobierno central.

Ante ello, el gobierno de Cuba respondió por medio del Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, quien calificó las nuevas sanciones como una “agresión despiadada”.

Cuba responde a nuevas sanciones de Estados Unidos (@BrunoRguezP/X)

En su mensaje, el canciller se lanzó en contra de Marco Rubio, pues lo señaló por ser “deshonesto y mendaz” al continuar con las acciones que, dijo, intentan reforzar el cerco contra Cuba.

En ese sentido y al resaltar que la intención es dañar más la economía nacional que se ha demostrado fuerte, Bruno Rodríguez también aseveró que las sanciones son un castigo colectivo contra el pueblo.

Por lo anterior y al concluir su respuesta a las acciones de Estados Unidos, el canciller dijo que las motivaciones detrás de las acciones de Marco Rubio no son más que un auténtico crimen.

Marco Rubio anuncia nuevas sanciones contra Cuba

Con el supuesto objetivo de desmantelar vínculos con la élite militar, Estados Unidos anunció sanciones contra Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) y 5 empresas estatales de Cuba.

Las medidas incluyen congelamiento de activos y restricciones comerciales que afectan a compañías relacionadas con minería y exportaciones metálicas, además de limitar operaciones financieras clave para la isla.

Marco Rubio advirtió que bancos y corporaciones extranjeras que mantengan relaciones con GAESA enfrentarán represalias, pues dijo que se busca cortar fuentes de financiamiento del gobierno central.