Donald Trump informó este miércoles 1 de julio de 2026 sobre un supuesto avance de negociaciones entre naciones, al asegurar que "Cuba viene hacia nosotros“.

Cuba, después de muchas, muchas décadas, se está acercando a nuestra órbita Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos destacó que Cuba ha mostrado un acercamiento hacia Washington, casi un mes después desde que el Departamento del Tesoro impuso una nueva ronda de sanciones a la isla.

Donald Trump destaca acuerdos con Cuba tras sanciones

Durante la ceremonia de inauguración del nuevo edificio de la Biblioteca Presidencial de Theodore Roosevelt, en Dakota de Norte, el presidente Donald Trump resaltó supuestos acuerdos con Cuba.

Aunque la declaración ha generado expectativa sobre un posible cambio en la relación bilateral, hasta el momento no existen anuncios oficiales que confirmen un nuevo acuerdo entre ambos gobiernos.

Trump tampoco ofreció detalles sobre el contenido de las negociaciones ni precisó si se trata de temas relacionados con migración, comercio, seguridad o de vínculos diplomáticos.

Cuba recibe ayuda humanitaria de Colombia (AFP)

¿Qué sanciones anunció Estados Unidos contra Cuba?

Estados Unidos mantiene restricciones a la mayoría del comercio de Cuba, así como a inversores u operaciones con bancos internacionales.

Recién en el mes de junio, Washington sancionó a cinco entidades estatales cubanas y a Annalie Lilliam Rueda Cardero, nuera de Raúl Castro.

Las entidades sancionadas en esa ronda fueron: