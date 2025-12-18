La congresista republicana María Elvira Salazar criticó la postura neutral de Claudia Sheinbaum en medio de las crecientes tensiones de Estados Unidos contra Venezuela y Cuba.

“Cuando se trata de luchar por la libertad, México está ausente. En cuanto a la lucha contra las drogas, pueden hacer mucho más, aunque reconocemos que cooperan ampliamente con Estados Unidos. En el ámbito político, la postura oficial mexicana siempre ha sido la de no intervenir en los asuntos de otros países del hemisferio occidental”. María Elvira Salazar

Este pronunciamiento tuvo lugar durante la audiencia del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes sobre el Hemisferio Occidental.

Tras el bloqueo petrolero implementado por el presidente Donald Trump a Venezuela, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la no intervención extranjera y a la resolución de conflictos a través del diálogo.

Congresista republicana reitera su mensaje a Claudia Sheinbaum y pide una postura clara de México

Tras su discurso en el Subcomité de Asuntos Exteriores, María Elvira Salazar envió un segundo mensaje a Claudia Sheinbaum para que considere su postura ante Venezuela y Cuba.

Fue por medio de su cuenta de X (antes Twitter) que la congresista exigió a México una postura a favor de los Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. (Daniel Augusto/Cuartoscuro / Daniel Augusto)

En su tuit, Elvira Salazar arremetió contra Sheinbaum y le exigió dejar de “respaldar dictaduras en Venezuela y Cuba”.

La congresista aseguró que si algo necesita el Hemisferio Occidental es liderazgo y no el silencio y neutralidad constante de México.

Del mismo modo, aseguró que apoyar a los Estados Unidos es la mejor forma de defender la libertad.

“Nuestro hemisferio necesita liderazgo, no silencio. México es demasiado importante para quedarse al margen. Debe estar del lado de Estados Unidos en la defensa de la libertad y del Hemisferio Occidental” María Elvira Salazar

Finalmente, la congresista denunció ante el subcomité que México ha enviado 55 buques petroleros a Cuba con valor estimado de 3 mil millones de dólares.

Algo que dijo no entender y que considera una falacia por parte de la presidenta al contradecir su no intervención con este tipo de acciones.

Mexico is our closest neighbor, and neither of us is going anywhere.



Today, during the House Foreign Affairs Subcommittee on the Western Hemisphere hearing, I sent a clear message to President Claudia Sheinbaum: history is watching. Stop enabling dictators in Venezuela and Cuba.… — Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) December 17, 2025

Países que han mostrado apoyo a los Estados Unidos contra Venezuela

El gobierno de Estados Unidos emprendió una postura enérgica contra el gobierno de Venezuela, dirigido por Nicolás Maduro.

La tensión entre ambas naciones ha incrementado no solo por la creciente intervención militar de Estados Unidos, sino también por las constantes declaraciones de figuras como Donald Trump.

Más recientemente el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, desde una conferencia en Argentina manifestó su apoyo a la nación del norte.

En esta misma postura se encuentra María Corina Machado, quien ha expresado agradecimiento a Donald Trump por su intervención.Siendo esta la principal opositora de Maduro en Venezuela.

Por su parte, Nicolás Maduro hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por las amenazas de Donald Trump en suelo venezolano.