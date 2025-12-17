A poco de que Donald Trump ordenara el bloqueo de “buques petroleros sancionados” que se dirijan o salgan de Venezuela, la tensión entre ambas naciones está más tensa que nunca.

Lo peor estaría por venir. Donald Trump, de 79 años de edad, quiere iniciar una guerra entre Estados Unidos y Venezuela.

De acuerdo con el periodista Tucker Carlson, el presidente de Estados Unidos en su discurso a la nación formalizará una guerra contra el gobierno de Nicolás Maduro, de 63 años de edad.

El anunció tendrá lugar esta noche a las 21 horas, según lo dicho por el ultraconservador Tucker Carlson, de 56 años de edad, en su podcast “Judging Freedom”.

“Los miembros del Congreso fueron breves ayer, se avecina una guerra, el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00” Tucker Carlson. Periodista

Dejando claro que está al pendiente de todo lo que ocurre entre ambas naciones, el comentarista político advierte que el anuncio podría no realizarse, pero existe la posibilidad.

“Quién sabe si esto sucederá , no lo sé, y no quiero exagerar lo que sé, que es bastante limitado, pero es Trump” Tucker Carlson. Periodista

Por supuesto, se opone a la idea de que una nueva guerra se lleve a cabo:

“No ha habido esfuerzo de cambio de régimen en el mundo que haya beneficiado a Estados Unidos, que yo sepa”, remató según se observa en el video compartido por Azucena Uresti en la red social X.

🚨🇺🇸Tucker Carlson advierte que Donald Trump anunciaría una guerra con Venezuela esta noche



"Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche, a las 21:00”, declaró el periodista en el… pic.twitter.com/oWzUbQWN2l — Azucena Uresti (@azucenau) December 17, 2025

Donald Trump hará un anuncio esta noche

Lo que es un hecho es que Donald Trump, está noche, desde la Casa Blanca dará un anuncio a la nación.

El Presidente de Estados Unidos hará un balance de su primer año de gestión, así como hablará de sus planes frente a la administración en los próximos tres años.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (Octavio Guzmán / EFE)

Asimismo, se prevé que justifique sus acciones para combatir el narcotráfico a través de operativos militares en el Caribe.

Los cuales han afectado a Venezuela, a quien Donald Trump acusa de utilizar petróleo para financiar el tráfico de drogas y cometer otros delitos.

Así como de robar petróleo, tierras y activos a Estados Unidos, los cuales promete recuperar.

Por ello, Estados Unidos confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, y ayer ordenó el bloqueo total de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan del país.