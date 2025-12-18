María Elvira Salazar es una congresista republicana de los Estados Unidos que inició su carrera como periodista y conductora de televisión.

Como figura política ha generado algunas controversias, como el mensaje a Claudia Sheinbaum por no apoyar a los Estados Unidos.

¿Quién es María Elvira Salazar?

María Elvira Salazar es una periodista y política originaria de Miami, Florida. De acuerdo con algunos. medios la congresista es de origen cubano.

Pertenece al Partido Republicano y actualmente es miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el 27.° distrito congresional de Florida.

María Elvira Salazar (Instagram | @maelvirasalazar)

Fue en 2018 cuando María Elvira Salazar se postuló por primera vez como candidata republicana al congresional de Florida; sin embargo no fue electa.

Dos años después, en el 2020, se postuló por segunda ocasión y ganó con el 51% de votos a la congresista demócrata Donna Shalala.

¿Cuántos años tiene María Elvira Salazar?

María Elvira Salazar nació el 1 de noviembre de 1961; actualmente la congresista tiene 64 años de edad.

¿Quién es el esposo de María Elvira Salazar?

En agosto de 2022 la congresista contrajo matrimonio con el empresario Lester Woerner en una ceremonia íntima celebrada en la residencia de la congresista en Miami.

¿Qué signo zodiacal es María Elvira Salazar?

De acuerdo con la astrología, María Elvira Salazar nació bajo el signo zodiacal de Escorpio.

¿Quiénes son los hijos de María Elvira Salazar?

María Elvira Salazar es madre de dos hijas: Nicoleta y Martina, a quienes se refiere cariñosamente como “Nico” y “Marti”.

¿Qué estudió María Elvira Salazar?

María Elvira Salazar cuanta con una Licenciatura en Comunicación por parte de la Universidad de Miami.

La congresista también posee una Maestría en Administración Pública por parte de la Universidad de Harvard.

¿En qué ha trabajado María Elvira Salazar?

Como periodista y conductora de televisión, y antes de su cargo como congresista, María Elvira Salazar a trabajado en canales como:

Univisión

CNN

Telemundo

41 América TV

Canal 22

CNN Latino

Mira TV

RPC TV Canal 4