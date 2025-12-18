Nighthawk Brewery and Pizza, restaurante ubicado a pocos minutos del Pentágono, registró este miércoles 17 de diciembre de 2025 una afluencia mayor a la habitual, un detalle que no pasó desapercibido entre observadores y usuarios de redes sociales atentos a la escalada de tensiones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobierno de Venezuela.

Nighthawk Brewery and Pizza, cerca del Pentágono, más concurrida de lo habitual (Especial)

El aumento en el número de comensales y pedidos en establecimientos cercanos al complejo militar más grande del mundo suele asociarse, en el imaginario colectivo, con el llamado “índice pizza del Pentágono”, una teoría popular que vincula picos de actividad en pizzerías y restaurantes de la zona con jornadas extendidas de trabajo del personal de seguridad y defensa durante crisis internacionales.

Aunque no se trata de un indicador oficial ni con sustento científico, este fenómeno ha ganado notoriedad cada vez que Washington enfrenta episodios de alta tensión geopolítica, convirtiéndose en un símbolo recurrente en redes sociales y foros de análisis político.

La inusual concurrencia en Nighthawk ocurre mientras la administración Trump mantiene una postura cada vez más dura frente al gobierno de Nicolás Maduro, marcada por sanciones, despliegues navales en el Caribe y un discurso que insiste en que “todas las opciones están sobre la mesa”. En días recientes, la retórica presidencial ha incrementado las especulaciones sobre posibles anuncios en materia de seguridad nacional.

Trump pidió a Maduro abandonar Venezuela antes de cerrar el espacio aéreo (Michelle Rojas)

En este contexto, el movimiento atípico en restaurantes cercanos al Pentágono ha sido interpretado por algunos analistas y usuarios como una señal indirecta de actividad intensa dentro del aparato de defensa estadounidense. No obstante, el Departamento de Defensa ha señalado en ocasiones anteriores que cuenta con múltiples opciones internas de alimentación y que estos patrones no deben considerarse confirmación de decisiones militares.

Pese a ello, el simbolismo persiste. Durante crisis pasadas —desde conflictos en Medio Oriente hasta episodios de tensión con potencias rivales— el llamado índice pizza ha reaparecido como un termómetro informal del nerviosismo en Washington. La actividad registrada en Nighthawk se suma ahora a esa narrativa, alimentando especulaciones en una jornada marcada por la incertidumbre.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de que Estados Unidos vaya a declarar una guerra abierta contra Venezuela. Sin embargo, el ambiente en los alrededores del Pentágono refleja un escenario de expectativa. Entre pizzas artesanales y cervezas, Nighthawk Brewery and Pizza volvió a colocarse bajo la lupa de quienes buscan señales mínimas de lo que podría gestarse en los pasillos del poder militar estadounidense.

¿Qué es el “índice pizza del Pentágono”?

El llamado “índice pizza del Pentágono” es una teoría popular —no oficial— que sugiere que un aumento repentino en la actividad de pizzerías y restaurantes cercanos al Pentágono coincide con momentos de alta tensión geopolítica o crisis internacionales. La idea se basa en la premisa de que, durante jornadas extendidas de trabajo, el personal militar y civil recurre con mayor frecuencia a pedidos externos de comida.

El concepto comenzó a circular desde la Guerra Fría, cuando observadores notaron picos en pedidos de pizza durante eventos como la crisis de los misiles en Cuba, la Guerra del Golfo, los ataques del 11 de septiembre de 2001 y diversos conflictos en Medio Oriente. Con la expansión de redes sociales, el índice se convirtió en un fenómeno viral, utilizado como un termómetro informal del nerviosismo en Washington.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha rechazado en reiteradas ocasiones que este patrón tenga valor predictivo, recordando que el Pentágono cuenta con múltiples opciones internas de alimentación. Sin embargo, el simbolismo persiste y cada vez que se registran movimientos inusuales en restaurantes cercanos, el índice reaparece en el debate público como una curiosidad ligada al poder militar estadounidense.