El presidente de Estados Unidos, Donald Trump habló sobre el bloqueo petrolero a Venezuela, el cual justificó bajo la afirmación de que les quitó derechos a Estados Unidos.

“No vamos a dejar pasar a nadie que no deba pasar”.

De acuerdo con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, el interés de Donald Trump sobre una intervención en dicho país se debe al petróleo, denuncia que repitió ante este bloqueo.

Junto a la advertencia de que ninguna nave va a pasar el bloqueo petrolero a Venezuela, Donald Trump explicó que se debe recordar que dicha nación les quitó sus derechos energéticos.

Donald Trump añadió que le quitaron el petróleo a Estados Unidos de manera ilegal, por lo que afirmó que lo van a tener de vuelta, sin especificar cómo sucederá, aunque por ello se apunta a la intervención en Venezuela.

Lo que se vería reflejado con los dichos de una congresista republicana, que en una entrevista para Fox señaló que una intervención para las petroleras estadounidenses sería un festín.

Esto lo señaló ante la prensa durante el arribo de los restos a la Base de la Fuerza Aérea de Dover de los tres estadounidenses asesinados en Siria, por los cuales Donald Trump prometió acciones.

Bloqueo petrolero a Venezuela: empresas de Estados Unidos fueron echadas en 2007

Nicolás Maduro ha señalado en diversas ocasiones que la intención de Donald Trump no es salvar a Venezuela, sino intervenir para obtener su petroleo, debido a que sacaron las industrias de Estados Unidos.

El 1 de enero de 1976, el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez reservó los derechos de explotación de yacimientos de petróleo en el país.

Mientras que en 2007, Hugo Chávez modificó las reglas de la industria para convertirse en socios minoritarios de su paraestatal o en caso contrario, las empresas petroleras debían dejar Venezuela.

Esto ocurrió con la mayoría con excepción de Chevron que actualmente es la única industria de Estados Unidos que opera.