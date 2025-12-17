El miércoles 17 de diciembre la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado dando a conocer la llamada que hubo entre Nicolás Maduro y António Guterres, secretario general de la ONU.

De acuerdo con el escrito, el mandatario venezolano hizo un llamado a las Naciones Unidas por las crecientes amenazas por parte del gobierno de Donald Trump.

Nicolás Maduro denuncia declaraciones “de carácter colonial” de Donald Trump

Una de las primeras denuncias de Maduro ante la ONU fueron las recientes declaraciones públicas del presidente Trump donde hace referencia al petróleo y riquezas naturales de Venezuela.

Dichas declaraciones, sostiene el homólogo venezolano, fueron respaldadas por el funcionario estadounidense Stephen Miller.

Donald Trump (Evan Vucci / AP)

Para Nicolás Maduro esto constituye acciones y declaraciones “de carácter colonial” desde el gobierno de Estados Unidos.

Sentencia que Maduro ya había anticipado tras la incautación de un buque petrolero en las costas venezolanas.

El presidente Maduro subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas por constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz". Comunicado dla República Bolivariana de Venezuela

Del mismo modo, el mandatario lanzó una alerta por el “asedio político, diplomático y económico contra Venezuela”.

Maduro también habría hecho mención de las constantes intervenciones militares de Estados Unidos en Venezuela.

Eventos que Donald Trump ha denominado como estratégicos y clave para que Maduro dimita del poder.

Siendo que en declaraciones pasadas ha asegurado que el tiempo de maduro “está por acabar”, siendo el estadounidense una de las figuras políticas que no reconocen la legitimidad de Maduro como presidente.

Secretario de la ONU se compromete con Maduro a dar seguimiento a su denuncia

La llamada entre Maduro y la ONU no habría terminado solo con las denuncias por parte del venezolano.

El escrito señala que António Guterres no solo se comprometió a dar seguimiento de las múltiples denuncias ante el Consejo de Seguridad.

Del mismo modo, el secretario general de la ONU hizo un llamado a que las tensiones no escalen a un conflicto armado.

El funcionario alegó más que nada que tales acciones implicarían “consecuencias graves para a estabilidad regional y la zona de Paz de América Latina y el Caribe”.