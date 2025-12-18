Desde La Casa Blanca, Donald Trump dio un mensaje a su nación, sin embargo y contrario a lo señalado, evitó hablar de Venezuela aunque destacó trabajo de los soldados de Estados Unidos.

La expectación con el mensaje de Donald Trump derivó en dichos de Tucker Carlson, tras el bloqueo petrolero a Venezuela y varias semanas de enviar a tropas de Estados Unidos al Caribe.

No hay guerra: Donald Trump evita hablar de Venezuela en su mensaje pero anunció regalo a soldados

Contrario a la creencia inicial tras dichos de Tucker Carlson, Donald Trump no habló sobre Venezuela, sin embargo, sí anunció que más de un millón 450 mil militares recibirán un dividendo especial.

Acorde con Donald Trump, los soldados de Estados Unidos recibirán mil 776 dólares antes de Navidad, el dividendo especial para Guerreros como felicitación.

Esto en honor a la fundación de Estados Unidos en 1776, cantidad que se verá reflejada para los casi millón y medio de soldados de su ejército, de quienes destacó su trabajo.

Y es que como señaló Donald Trump, los soldados que conforman el ejército de Estados Unidos ha logrado reducir el tráfico de drogas.

La Casa Blanca explicó con referencia que serán elegibles los miembros de servicio en activo de grados 0 a 6 e inferiores, así como quienes componen la reserva con órdenes de servicio activo de 31 días.

Donald Trump anunció regalo para los soldados de Estados Unidos en vez de hablar de Venezuela (Captura de pantalla)

Donald Trump destacó que regalo para soldados de Estados Unidos nunca se había visto

Asimismo Donald Trump destacó que este tipo de regalo para los soldados de Estados Unidos se debe gracias a los aranceles que impuso así como a su “Gran y Hermoso proyecto de Ley”.

Otros puntos que destacó Donald Trump sobre la diferencia sobre los avances salariales reales, ya que con Joe Biden se habrían desplomado casi tres mil dólares, aunque actualmente están aumentando.

Horas antes para medios había señalado que abordaría el trabajo que ha realizado tras una administración que le heredó un desastre, con referencia al expresidente Joe Biden.