Nick Reiner sabe que mató a sus padres, Rob Reiner y Michele Singer; sin embargo, no está seguro de por qué lo hizo.

De acuerdo con el especializado portal TMZ, Nick Reiner, de 32 años de edad, sufre alucinaciones, tiene delirios y cree que estar preso forman parte de una conspiración en su contra.

Nick Reiner tiene un trastorno esquizoafectivo

Desde la adolescencia, Nick Reiner tiene problemas de drogas, motivo por el que Rob Reiner y Michele Singer lo ingresaron a clínicas de rehabilitación.

Nick Reiner fue diagnosticado con esquizofrenia antes del asesinato de Rob Reiner y su esposa (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Su situación se agravó un mes atrás cuando médicos cambiaron la medicación de Nick Reiner, derivado de su trastorno esquizoafectivo, enfermedad mental que combina síntomas de esquizofrenia y cambios de estado de ánimo (depresión, alteración o manías).

Sus padres lidiaron con episodios violentos relacionados con el consumo de sustancias y, en sus últimos semanas de vida, se enfrentaron a un Nick Reiner más peligroso.

Y es que sus nuevos medicamentos lo llevaron a un “quiebre completo de la realidad”.

Ante esto, su defensa se enfoca en su salud mental, por lo posiblemente argumentará no culpabilidad por demencia.

En California no es necesario probar que el acusado no distinguía entre el bien y el mal, la clave está en si comprendía el carácter y calidad de sus acciones incluso si los homicidios fueron premeditados.

Abogado de Nick Reiner renuncia al caso por asesinato

Originalmente, Nick Reiner sería representando por el abogado de alto perfil, Alan Jackson, pero éste renunció.

Ahora será Kimberly Greene, defensora pública con 19 años de experiencia, quien le haga frente al escandaloso caso.

Nick Reiner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado. Alan Jackson, a poco de renunciar, dijo que el acusado no es culpable de asesinato.