Medios estadounidenses ha informado que el abogado Alan Jackson se retira de la defensa de Nick Reiner en el juicio por asesinato del guionista.

El prestigioso abogado, quien en el pasado representó a figuras de alto perfil, anunció esta decisión durante una comparecencia en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

Lectura de cargos contra Nick Reiner se aplaza hasta febrero

Tras darse a conocer este cambio en la defensa, se informó que la defensora pública Kimberly Green será la nueva abogada de Nick Reiner.

La inesperada renuncia generó que el proceso legal se atrasa hasta el próximo mes de febrero, aunque todavía no hay una fecha exacta.

Rob Reiner, Michele Singer y Nick Reiner (Agencia México)

Este martes 6 de enero se llevaría a cabo la lectura de cargos contra Nick Reiner, por lo que se esperaba que el guionista se declarara culpable o inocente por el asesinato de sus padres.

Estos últimos eran el director Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer.

El crimen fue perpetrado a finales del 2025, cuandop el 14 de diciembre Rob Reiner y Michele Singer. fueron hallados al interioe de su residencia en Brentwood con múltiples apuñaladas.

Rápidamente las investigaciones llevaron a Nick Reiner, quien podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Lo anterior debido a que el caso incluyó “circunstancias especiales”.Ahora Nick Reiner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres.