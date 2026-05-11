Claudia Sheinbaum calificó como un “absurda” la idea de que Estados Unidos pudiera realizar una extracción de Rubén Rocha Moya al estilo de Nicolás Maduro o Ismael “El Mayo” Zambada.

“No, no creemos que eso vaya a ocurrir. No debe ocurrir, además no creemos que vaya a ocurrir” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 11 de mayo de 2026, la presidenta aseguró que el gobernador con licencia se encuentra en Sinaloa y que el caso debe resolverse como un asunto jurídico, no político.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum acusó que existen rumores y propaganda para magnificar la acusación contra Rocha Moya en Estados Unidos y reiteró que la soberanía de México debe prevalecer frente a presiones externas.

Sheinbaum asegura que Rocha está en Sinaloa

Claudia Sheibaum dijo que se puede ubicar a Rubén Rocha Moya y que él se encuentra en Sinaloa.

“Sí… él está en Sinaloa… él mismo podría informar… pero no hay esta cosa ¿y a donde está? ahora ya se escapó” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo ante especulaciones sobre su probable escape o extracción por Estados Unidos al estilo Nicolás Maduro y tras un ataque que se hizo a una propiedad en la que vivía años atrás.

Sheinbaum dijo que hay mucha propaganda y mentiras, sobre todo en redes sociales y algunos periódicos. Acusó que se quiere generar un ambiente de rumores para dar una mayor dimensión a los asuntos.

Claudi Sheinbaum señala caso Rocha como un asunto jurídico

Claudia Sheinbaum insistió que se requieren pruebas y que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) realizó la solicitud a Estados Unidos.

Ante dichos sobre un ataque político desde Estados Unidos, dijo que tiene que ver con la soberanía de México.

No obstante, en otro momento de su conferencia mañanera dijo que habrá elecciones en Estados Unidos en noviembre pero se debería mantener al margen en tema México.