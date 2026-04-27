Cole Thomas Allen, sospechoso irrumpió armado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en Washington, fue acusado formalmente de intento de asesinato contra el presidente Donald Trump.

De acuerdo con reportes judiciales, Cole Thomas Allen de 31 años enfrenta múltiples cargos federales, entre ellos intento de asesinato contra Donald Trump; se sabe que disparó e hirió a un agente del Servicio Secreto quien sobrevivió gracias a su chaleco antibalas.

¿Qué hizo Cole Thomas Allen en el ataque contra Trump?

Cole Tomas Allen fue acusado formalmente de intento de asesinato contra el presidente Donald Trump, además de transportar un arma de fuego con intención de cometer un delito grave y disparo de arma durante un crimen violento.

Es por eso que ahora Allen será presentado este lunes ante un tribunal federal en Washington, donde enfrentará cargos adicionales tras ser capturado por el Servicio Secreto.

La fiscalía encabezada por Jeanine Pirro, adelantó que se esperan más acusaciones formales contra Allen en las próximas horas.

Cabe mencionar Allen irrumpió en un punto de control de seguridad del hotel armado con escopeta, pistola y varios cuchillos.

Cole Tomas Allen fue identificado como profesor a tiempo parcial, ex estudiante de ingeniería y desarrollador de videojuegos de Torrance, California, y había enviado mensajes a su familia minutos antes del ataque.

En dichos mensajes se autodenominaba “asesino federal amistoso” y criticaba duramente a la administración Trump, llamando al presidente “traidor”; su hermano alertó a las autoridades tras recibir los mensajes.

Según fuentes de la investigación, Allen confesó que buscaba atacar a “funcionarios de la administración” de Trump presentes en el evento.

Las autoridades revelaron que el sospechoso se hospedaba como huésped en el mismo hotel Hilton de Washington donde se realizaba la cena.