La Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito de Columbia acaba de hacer publico el video que muestra a Cole Allen disparando en su intento por acercarse a Trump en la Cena de Corresponsales, evento que tuvo lugar en la Casa Blanca.

En la grabación de 6 minutos se aprecian los pasillos y el gimnasio del hotel donde se desarrolló el evento encabezado por el Presidente de Estados Unidos, de 79 años de edad.

Se observa a Cole Allen, de 31 años de edad, llegando al punto donde los guardias colocaban los arcos de seguridad detectores de metales.

El hombre llega corriendo con una escopeta entre las manos, en su recorrido, le dispara a un oficial del Servicio Secreto de Estados Unidos.

Los dos hombres se encuentran de frente por lo que el impacto aterriza en el pecho del oficial, quien no murió y tampoco resultó gravemente herido ya que traía puesto un chaleco antibalas.

Cole Allen dispara a agente (Insider Paper)

Allen, en ningún momento se detiene, continúa disparando, lo que obliga al resto de agentes a replegarse antes de sacar sus armas e iniciar su cacería.

El material complica el caso del agresor de Trump, quien de ser declarado culpable podría ser sentenciado a un tanto número de años en prisión e incluso a cadena perpetua.

BREAKING: US Attorney for D.C. releases video showing Cole Allen shoot a U.S. Secret Service officer during his attempt to assassinate the President at the White House Correspondents’ Dinner — Full video pic.twitter.com/NMgXShb5ZZ — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 30, 2026

Dictamina prisión preventiva a Cole Allen, sin derecho a fianza

Este jueves 30 de abril de 2026 tuvo lugar la audiencia en la que se dictaminó que Cole Allen, quien intentó asesinar a Donald Trump, enfrente su proceso en prisión preventiva y sin derecho a fianza.

Por lo que defensa de Cole Allen, aprovechó el acercamiento con el jurado para alegar lo que denominaron “fallos en el caso del Gobierno”.

Como parte de su estrategia, ponen en duda que el atacante de Trump, haya disparado a un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos, como afirman las autoridades.

Cuestionamiento que acaba de resolverse por un video compartido por Insider Paper.