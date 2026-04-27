El ingreso de Cole Thomas Allen al Washington Hilton quedó registrado en video durante una cena de corresponsales con presencia de Donald Trump.

Las imágenes muestran a Cole Thomas Allen irrumpiendo corriendo en el recinto, lo que generó momentos de tensión entre los asistentes al evento celebrado en Washington.

Segundos después del ingreso, se escucharon detonaciones, lo que activó de inmediato un operativo de seguridad encabezado por el Servicio Secreto, que logró neutralizar al atacante.

Manifiesto contra Donald Trump revela posibles motivaciones de Cole Thomas Allen en ataque

Tras el incidente, surgieron reportes sobre un presunto manifiesto enviado por Allen a familiares antes del ataque, en el que expresaba posturas contra Donald Trump.

De acuerdo con testimonios cercanos, el documento incluía críticas hacia el presidente estadounidense y referencias a posibles ataques contra funcionarios de su administración.

Trump difunde fotos del presunto atacante del Washington Hilton (@realDonaldTrump / Truth Social)

Familiares señalaron que Allen compartió el texto previamente, en el que detallaba su intención de actuar contra figuras políticas, aunque sin especificar públicamente los nombres.

La hermana del sospechoso declaró ante autoridades que Allen manifestaba constantemente su rechazo hacia Trump y afirmaba que debía intervenir para cambiar la situación global.

También indicó que Allen poseía al menos tres armas de fuego, entre ellas dos pistolas y una escopeta, además de practicar regularmente en campos de tiro.

Según su testimonio, el armamento habría sido ocultado en la vivienda de sus padres sin su conocimiento, lo que forma parte de la investigación en curso.

Las autoridades continúan analizando el caso para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y evaluar posibles fallas en los protocolos de seguridad del evento.