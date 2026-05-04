Fiscalía de Washington confirma que Cole Allen disparó contra un agente del Servicio Secreto durante ataque a Donald Trump: “Tenía la intención de matarlo”.

El pasado sábado 25 de abril, Cole Allen intentó atacar a Donald Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca y un agente del servicio secretó resultó lesionado.

Fiscalía confirma ataque de Cole Allen contra agente del Servicio Secreto

El pasado jueves 30 de abril, la Fiscalía de Washington compartió un video donde se observa a Cole Allen disparando contra un agente del Servicio Secreto previo a ser detenido.

La fiscal Jeane Pirro compartió en su cuenta de X el video que fue mostrado ante la Corte de Distrito de Estados Unidos contra Cole Allen, donde se observa el ataque.

El video también muestra a Cole Allen merodeando el hotel Washington Hilton un día antes del ataque.

Today, we are releasing video already provided to U.S. District Court showing Cole Allen shoot a U.S. Secret Service officer during his attempt to assassinate the President at the White House Correspondents’ Dinner.



There is no evidence the shooting was the result of friendly… pic.twitter.com/a8gRXkW6BH — US Attorney Pirro (@USAttyPirro) April 30, 2026

Cole Allen compareció ante la corte el pasado jueves y la audiencia duró 15 minutos; el profesor de 31 años renunció a impugnar su permanencia en la cárcel.

La defensa de Cole Allen solicitó modificar sus condiciones de prisión, ya que se encuentra bajo vigilancia 24 horas en una celda de aislamiento, pero la solicitud fue denegada.

Cole Allen enfrenta cargos por intento de homicidio contra Donald Trump y podría enfrentar cadena perpetua.

La Fiscalía pretende presentar más cargos contra Cole Allen y también enfrenta dos cargos por transporte y uso de armas.

Balas disparadas por Cole Allen quedaron en el chaleco antibalas del agente del Servicio Secreto

La fiscal Jeane Pirro reveló a CNN que investigadores confirmaron que los impactos de bala en el chaleco de uno de los agentes del Servicio Secreto provenían del arma disparada por Cole Allen.

“Podemos establecer que un perdigón proveniente de la escopeta de corredera Mossberg del acusado quedó incrustado en las fibras del chaleco del agente del Servicio Secreto”, dijo Jeane Pirro.

Los agentes del Servicio Secreto habrían disparado al menos 5 veces tras el ataque de Cole Allen, quien no se ha declarado culpable o inocente.