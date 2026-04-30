Cole Allen, quien intentó asesinar a Donald Trump, durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, el pasado sábado 25 de abril, enfrentará su proceso detrás de las rejas.

Este jueves, una jueza del Distrito de Columbia dictaminó prisión preventiva sin fianza.

La audiencia tuvo lugar en Washington, fue breve, duró 15 minutos. Cole Allen facilitó la primera etapa del proceso al aceptar la medida cautelar que la Fiscalía solicitó en su contra.

El hombre, de 31 años de edad, está acusado de tres delitos:

Intento de asesinato del Presidente de Estados Unidos

Portación y uso de arma de fuego durante un delito violento

Transportación ilegal de armas y municiones a través de las fronteras estatales.

Así fue como Cole Thomas Allen irrumpió en el Washington Hilton (Yazmín Betancourt/ sdpnoticias)

Cole Allen intentó asesinar a Donald Trump

El cargo más grave que enfrenta Cole Allen, es el intento de asesinato de Donal Trump, de 79 años de edad.

Delito que, de ser declaro culpable y de acuerdo al código penal de Estados Unidos, “será castigado con pena de prisión por cualquier número de años o cadena perpetua”.

De acuerdo con diversos medios de comunicación como El Español, en los documentos presentados ante el tribunal, a Cole Allen se le acusa de haber planificado durante semanas el ataque que tuvo lugar en la Casa Blanca.

Cole Thomas Allen enfrenta cargos por intento de asesinato contra Donald Trump (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

En medio de indagatorias se descubrió que el acusado reservó por dos noches una habitación en el hotel donde se celebraba la gala que encabezaba el Presidente de Estados Unidos. Esto facilitó su acceso al evento.

Llevaba una escopeta, una pistola, cuchillos y dagas, armas que transportó de California a Washington, al lograr burlar zonas de seguridad en aeropuertos.

Defensa de Cole Allen, alegaron lo que denominaron “fallos en el caso del Gobierno”. Ponen en duda si éste disparó a un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos, como afirman las autoridades.

Así como dejan claro que el acusado, a quien describen como un miembro activo de la comunidad religiosa cristiana, no contaba con antecedentes penales ni condenas previas.