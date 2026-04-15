La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma del gobierno de China, exigió que las navieras europeas, Maersk y MSC, dejen de operar inmediatamente en los puertos del Canal de Panamá.

De acuerdo con lo reportado por el diario Financial Times, la autoridad china expresó su desacuerdo con el tema operativo del Canal del Panamá, por lo que pidió a las empresas salir de él.

De la misma forma, se establece que se acusó una presunta operación ilegal, así como afectaciones directas al comercio del país derivado de una competencia poco pareja.

China no quiere a navieras europeas en el Canal de Panamá; pide que dejen de operar

A través de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, China exigió a las navieras europeas Maersk y MSC, suspender de inmediato sus operaciones portuarias en el Canal de Panamá.

La información que dio a conocer Financial Times refiere que en una reunión celebrada en marzo, la autoridad asiática emplazó a las compañías a salir de los puertos Balboa y Cristóbal.

Canal de Panamá (MARTIN BERNETTI / AFP)

Ante ello, los reportes sostienen que las navieras europeas habrían defendido sus operaciones al señalar que tienen las concesiones provisionales que permiten dar continuidad al comercio.

Sin embargo, de momento no habría una respuesta oficial por parte de Maersk y MSC, por lo que sigue en vilo su futuro operativo en los puertos del Canal de Panamá.

Entretanto, se reveló que si las navieras deciden retirarse, la operación de los puertos quedaría en manos de empresas de Estados Unidos, lo cual sería aún peor para el gobierno de China.

China acusa afectación a su comercio por operación de navieras europeas en Canal de Panamá

En los reportes sobre las exigencias del gobierno de China para que las navieras europeas dejen el Canal de Panamá, se indica la autoridad acusó que dichas operaciones afectan a sus empresas.

Así se establece debido a que la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma del gobierno de China refirió que hay una serie de elementos que perjudican el comercio de su país:

Desplazamiento de empresas chinas por la salida de CK Hutchison de los puertos Balboa y Cristóbal y la entrada de Maersk y MSC

Operaciones sin reconocimiento de Pekín debido a que las concesiones provisionales otorgadas por Panamá no son válidas desde su perspectiva y las califica como “ilegales”

Afectación al comercio chino debido a que la presencia de las navieras europeas interfiere en el flujo comercial de China y reduce su capacidad de control