Melinda French Gates trabajó e Microsoft, es copresidenta de Fundación Gates, tiene su propia empresa y escribió un libro

“Filántropa, empresaria y defensora mundial de mujeres y niñas”, así se define Melinda French Gates, esposa de Bill Gates, en su descripción de Twitter.

Este 3 de abril, Melinda French y Bill Gates anunciaron su divorcio, tras 27 años de matrimonio, sin embargo, destacaron que continuarán trabajando juntos en la “Fundación Gates”.

Melinda French Gates trabajó en Microsoft y se casó con Bill

Melinda French nació en Dallas, Texas el 15 de agosto de 1964. Se graduó en Informática y Economía en la Universidad Duke.

Tras graduarse, Melinda French entró a trabajar a Microsoft, lugar donde se desempeñó como gerente de producto de Microsoft Publisher, un programa de cómputo que se comenzó a desarrollar desde 1991.

En 1994, Melinda French se casó con Bill Gates, con quien tuvo 3 hijos: Phoebe Adele, de 18 años; Rory John, de 21; y Jennifer Katharine, de 25 años.

En el 2000, Melinda y Bill Gates crearon la “Fundación Gates”, la cual se convirtió en la segunda mayor donante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la pandemia, informó El País.

Ante el divorcio, Melinda French y Bill Gates destacaron que continuarán trabajando juntos en su fundación, pese a que ya no crecerán juntos como pareja.

“Continuamos compartiendo nuestra creencia en esa misión y continuaremos nuestro trabajo juntos en la fundación, pero ya no creemos que podamos crecer juntos como pareja en esta próxima fase de nuestras vidas” Melinda y Bill Gates

Fortuna de Gates se ubica en 124 mil millones de dólares

Bill Gates y Melinda French fueron nombradas personas del año en 2005 por la revista Time.

En 2006, Melinda French recibió el Premio Príncipe de Asturias por su labor en la Fundación Gates.

Desde 2008, Bill Gates se ubicaba como el segundo hombre más rico del mundo, sin embargo, este año bajo al cuarto lugar, de acuerdo con Forbes.

Su fortuna es de 124 mil millones de dólares , su fortuna creció 26 mil millones de dólares debido al aumento del 66 % en las acciones de su compañía Microsoft.

Melinda French Gates tiene su propia empresa y escribió un libro

Por su parte en 2015, Melinda French Gates creo Pivotal Ventures, una empresa de inversión e incubación para promover el progreso en los Estados Unidos.

En 2019, Melinda French Gates publicó su primer libro “The momento of lift. How empowering women changes the world” (El momento del levantamiento: cómo el empoderamiento de las mujeres cambia el mundo).

Recientemente, Melinda French Gates recordó que hace dos años publicó su primer libro con un mensaje en su cuenta de Twitter.