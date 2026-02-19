Bill Gates canceló su presentación en la cumbre de IA en India, la cual estaba programada para este jueves 19 de febrero, esto tras ser mencionado en los archivos recién desclasificados de Jeffrey Epstein.

En los archivos que desclasificó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se revelan correos sobre reuniones y filantropía entre Bill Gates y Jeffrey Epstein.

Tras liberación de archivos Epstein, Bill Gates cancela discurso sobre IA en India

Se dio a conocer que Bill Gates canceló su discurso programado para este jueves 19 de enero en una importante cumbre de inteligencia artificial en India, esto tal y como confirmó un comunicado de la Fundación Gates.

La cancelación de su participación en el foro de IA llega justo después de que el fundador de Microsoft fuera nombrado en los archivos de Epstein que fueron recientemente desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Los archivos Epstein que fueron liberados este 2026, incluyen un borrador de email de Jeffrey Epstein en donde sugiere que facilitó aventuras extramatrimoniales para Bill Gates, lo cual ha intensificado las críticas del fundador de Microsoft sobre sus lazos con el empresario que fue condenado por tráfico sexual, y posteriormente se quitó la vida, según reportes oficiales.

La cancelación de Bill Gates coincide con la reciente detención del expríncipe Andrés, y quien ha sido señalado de mala conducta bajo un cargo público relacionado también con el caso de Jeffrey Epstein.