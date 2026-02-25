El empresario y desarrollador de Microsoft, Bill Gates, se disculpó por los vínculos con Jeffrey Epstein dados a conocer en los miles de documentos; asegura no haber hecho nada malo.

Asimismo, Bill Gates habría aclarado los presuntos romances con dos mujeres rusas que, acorde con lo escrito por Jeffrey Epstein, derivaron en una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS).

Bill Gates se disculpa por vínculos con Jeffrey Epstein: “no hice nada”, asegura

Fue en una asamblea con el personal de la Fundación Gates donde Bill Gates se disculpó por sus vínculos con Jeffrey Epstein, los cuales ensombrecieron al grupo filantrópico por los delitos del pederasta.

Bill Gates también aseguró al personal de la fundación que no se involucró en los crímenes que se le imputan al exempresario, además de que tampoco vio nada ilícito.

Bill Gates se disculpa por vínculos con Jeffrey Epstein (Michelle Rojas)

Esto fue señalado por el cofundador de Microsoft en una asamblea este martes 24 de febrero, de acuerdo con The Wall Street Journal, medio que se hizo con un audio del evento.

En el cual, Bill Gates resaltó que no tuvo nada que ver con las víctimas y en las fotografías que se compartieron con Jeffrey Epstein se le sólo con sus asistentes.

Por lo que se disculpa por relacionarse con Jeffrey Epstein y llevar a diversos ejecutivos a reuniones con el depredador sexual, porque se vieron arrastrados por su error.

Bill Gates confirma romances con mujeres rusas; según Epstein, le contagiaron una ETS

De momento, Bill Gates no se ha pronunciado sobre lo revelado y tampoco con referencia a sus vínculos con Jeffrey Epstein, personalmente, sólo mediante la fundación.

Y fue ante los trabajadores de la Fundación Gates que también confirmó su romance con las dos mujeres rusas, como escribió en un correo electrónico, en el que afirma, se contagió de una ETS.

Aunque no mencionó dicha enfermedad, ya que nuevamente, la cual ha señalado de aseveración falsa, ya que Jeffrey Epstein acusa que le pidió medicina para curar a su esposa.