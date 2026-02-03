El nombre de Melinda Gates se viralizó en las redes sociales, luego de que habló sobre la última publicación de archivos del caso de Jeffrey Epstein donde mencionan al nombre de su exesposo Bill Gates.

A continuación, te contamos todos los detalles sobre Melinda Gates, la empresaria que confesó que se reunió con Jeffrey Epstein una vez y que de inmediato lo lamentó.

¿Quién es Melinda Gates, empresaria y exesposa de Bill Gates?

Melinda French Gates nació en Dallas, Texas, Estados Unidos el 15 de agosto de 1964.

Es una destacada filántropa, empresaria y defensora mundial de la equidad de género, reconocida como una de las mujeres más poderosas del mundo.

Melinda Gates se describe como una defensora mundial de mujeres y niñas.

¿Cuántos años tiene Melinda Gates?

Melinda Gates tiene 61 años de edad.

¿Quién es el esposo de Melinda Gates?

Melinda Gates estuvo casada con Bill Gates durante 27 años; en 2021 anunciaron su separación.

Aunque continuaron colaborando en la “Fundación Gates” hasta la salida de Melinda Gates en 2024.

Después de su separación, Melinda Gates estuvo brevemente vinculada con el excorresponsal de Fox News, Jon Du Pre.

En 2024, Melinda Gates fue vinculada sentimentalmente con Philip Vaughn luego de que fueron captados juntos en Nueva York.

¿Qué signo zodiacal es Melinda Gates?

Melinda Gates es del signo zodiacal Leo.

¿Cuántos hijos tiene Melinda Gates?

Melinda Gates tuvo tres hijos durante su matrimonio con Bill Gates:

Phoebe Adele Gates

Rory John Gates

Jennifer Katharine Gates

¿Qué estudió Melinda Gates?

Melinda Gates se graduó en Informática y Economía en la Universidad Duke.

¿En qué ha trabajado Melinda Gates, empresaria y exesposa de Bill Gates?

Tras graduarse, Melinda Gates entró a trabajar a Microsoft, lugar donde se desempeñó como gerente de producto de Microsoft Publisher, un programa de cómputo que se comenzó a desarrollar desde 1991.

Melinda Gates fue copresidenta de la Fundación Bill y Melinda Gates (2000-2024), impulsando iniciativas globales de salud, educación y empoderamiento de mujeres.

En 2015, fundó Pivotal Ventures para impulsar el progreso social en los Estados Unidos.

Melinda Gates publicó su primer libro “The momento of lift. How empowering women changes the world” (El momento del levantamiento: cómo el empoderamiento de las mujeres cambia el mundo).

En 2006, Melinda Gates recibió el Premio Príncipe de Asturias por su labor en la Fundación Gates .

Melinda Gates promueve activamente los derechos de las mujeres y la igualdad, sigue siendo una voz influyente en la inversión social y la filantropía global.

Melinda Gates asegura que Bill Gates debe responder por su vínculo con Jeffrey Epstein

En entrevista para el podcast Wild Card con Rachel Martin, Melinda Gates dejó en claro que Bill Gates es quien debe responder las preguntas sobre los archivos de Jeffrey Epstein.

“Cualquier pregunta que quede ahí... de lo que yo no puedo ni empezar a saber todo, esas preguntas son para esas personas e incluso para mi exmarido. Ellos necesitan responder a esas cosas, no yo (…) Estoy tan feliz de estar lejos de todo ese lío” Melinda Gates

Durante su conversación, Melinda Gates admitió que los detalles expuestos en los correros de Jeffrey Epstein reviven traumas de su pasado matrimonial con Bill Gates.

“Entonces, cada vez que surge ese detalle, es difícil para mí personalmente, ¿verdad? Porque me trae recuerdos de algunos momentos muy, muy dolorosos en mi matrimonio. Pero me he alejado de eso y estoy feliz de estar lejos de todo el fango que había allí” Melinda Gates

Reconoció que es “personalmente difícil” cuando los detalles de los archivos de Jeffrey Epstein salen a la luz.

Sin embargo, destacó que ahora a podido seguir con su vida y se encuentra en un lugar mucho mejor.

“Tuve que dejar mi matrimonio. Quería dejar mi matrimonio (…) Sentí que con el tiempo debía dejar también la fundación. Es triste. Es la verdad, ¿verdad? Al menos yo he podido seguir adelante con mi vida y espero que ahora haya algo de justicia para esas, hoy, mujeres” Melinda Gates

Melinda Gates confesó que es algo “más que desgarrador” al pensar la edad de esas niñas y vincularlas con sus hijas.

“Es más que desgarrador. Recuerdo que esas niñas tenían esa edad y recuerdo que mis hijas tenían esa edad” Melinda Gates

La empresaria mostró su solidaridad con las víctimas de Jeffrey Epstein:

“Creo que estamos viviendo una toma de conciencia como sociedad. Ninguna niña debería haber sido puesta en la situación en la que las puso Epstein y todo lo que estaba ocurriendo con las distintas personas que lo rodeaban” Melinda Gates