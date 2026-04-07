En medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán, la Casa Blanca rechazó este martes 7 de abril de 2026 que exista la posibilidad de un ataque con armas nucleares contra territorio iraní, luego de declaraciones del vicepresidente J.D. Vance durante un discurso en Budapest.

Las declaraciones se dan en un contexto de amenazas entre ambos países, tras el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió sobre la posible “muerte de la civilización iraní” si Irán mantiene el cierre del estrecho de Ormuz.

Ante las interpretaciones sobre un posible uso de armamento nuclear, la administración de Trump negó que esa opción esté sobre la mesa en el conflicto con Irán.

Casa Blanca llama “bufones” a quienes interpretaron amenazas nucleares contra Irán

La Casa Blanca respondió directamente a comentarios en redes sociales que sugerían que Estados Unidos podría recurrir a armas nucleares contra Irán tras el discurso del vicepresidente J.D. Vance.

En un mensaje, la oficina presidencial calificó como “bufones” a quienes interpretaron las declaraciones en ese sentido.

“Literalmente nada de lo que @VP dijo ‘da a entender’ eso, absolutos bufones”, reaccionó la Casa Blanca, ante comentarios publicados en una cuenta vinculada a la ex candidata demócrata Kamala Harris.

Durante su intervención en Budapest, J.D. Vance señaló que las fuerzas estadounidenses cuentan con armas que “hasta ahora no han decidido usar” contra Irán, frase que algunos interpretaron como una referencia al uso de armamento nuclear.

Donald Trump amenaza con la “muerte de la civilización” de Irán

En medio de la polémica, el presidente Donald Trump publicó un mensaje en su red social Truth Social este martes 7 de abril, en el que reiteró sus advertencias hacia Irán.

Trump afirmó que la “civilización iraní podría morir” si el país de Medio Oriente no cumple con sus demandas, entre ellas permitir el paso por el estrecho de Ormuz.

Aunque el mandatario estadounidense no detalló cómo se llevaría a cabo dicha amenaza, en ocasiones anteriores ha mencionado posibles ataques contra infraestructura estratégica de Irán, como:

Centrales eléctricas

Puentes

Infraestructura civil

Por su parte, autoridades iraníes respondieron que también podrían atacar infraestructura clave de Estados Unidos en Medio Oriente si continúan las amenazas desde Washington.