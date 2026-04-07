La Embajada de México en Irán emitió un aviso urgente a los connacionales residentes en ese país, pidiéndoles actuar con extrema prudencia y seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades locales.

El comunicado, difundido este martes 7 de abril de 2026, recomienda no grabar ni compartir videos o fotos de actividades militares o daños derivados de los ataques, ya que incumplir estas medidas podría derivar en multas, detención o deportación.

La alerta se da en medio de la guerra en curso entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Embajada de México en Irán alerta a mexicanos de no grabar ni compartan videos o fotos de actividades militares

En un comunicado difundido este martes 7 de abril por la Embajada de México en Irán, se le pidió a los connacionales que sigan una serie de recomendaciones dadas por las autoridades del país de Medio Oriente como:

No tomar o compartir videos y fotografías de actividades militares

Tampoco de instalaciones o daños derivados de los ataques

Embajada de México en Irán lanza recomendaciones a connacionales (@EmbaMexIrn / X )

Las autoridades iraníes advierten que quienes incumplan esta medida podrían enfrentar multas elevadas, detención o incluso deportación inmediata.

El aviso de la Embajada mexicana se publica en medio del conflicto bélico iniciado el pasado 28 de febrero de 2026, es decir el cual ya suma más de un mes de bombardeos aéreos, ataques con drones y misiles en territorio iraní, con impactos en instalaciones energéticas estratégicas y zonas residenciales.

Es por esa razón que México ha evacuado previamente a cientos de mexicanos de la región a través de rutas terrestres seguras, aunque algunos residentes han optado por permanecer en Irán.

Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recomendó a los mexicanos en Irán mantenerse en contacto directo con la embajada y evitar cualquier desplazamiento no esencial.