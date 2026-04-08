A unas cuantas horas de anunciar un alto el fuego de dos semanas, el presidente Donald Trump anunció una dura medida para evitar que Irán eleve su capacidad de fuego.

“El país que suministre armas militares a Irán será inmediatamente gravado con un arancel de 50 por ciento” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

En un mensaje que compartió en redes, el presidente de Estados Unidos advirtió que impondrá aranceles de 50% a los países que provean de armas a Irán.

Así lo planteó pese a que horas antes, el mandatario indicó que su administración se encuentra en plenas negociaciones para un posible “alivio” de aranceles y sanciones en contra de Irán.

Donald Trump (Alex Brandon / AP Photo / AP)

Donald Trump amenaza con imponer aranceles de 50% a quienes armen a Irán

El 7 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una inesperada medida, pues informó que se logró una cuerdo para un cese al fuego de 2 semanas con Irán.

Al respecto, se dio a conocer que al menos hasta el 21 de abril, Estados Unidos no lanzará ataques, pese a lo cual sigue tomando medidas para maniatar y contener a Irán.

Sobre ello, Donald Trump compartió un mensaje en su plataforma, Truth Social, en el que advirtió que impondrá aranceles del 50% a los países que provean de armas a Irán.

“El país que suministre armas militares a Irán será inmediatamente gravado con un arancel de 50 por ciento sobre todos y cada uno de los bienes que venda a Estados Unidos, con efecto inmediato. No habrá exclusiones ni exenciones” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump negocia alivio de aranceles para Irán (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Al abundar en detalles de su amenaza, el mandatario sostuvo que los países que comercien armamento con la nación persa recibirán un gravamen del 50% en todas sus exportaciones a Estados Unidos.

Asimismo, Trump resaltó que en caso de que un país incurra en lo anterior, la medida se activará de manera inmediata sin que se prevea ningún tipo de exclusión o exención.

Estados unidos negocia reducción de aranceles a Irán

Pese a que en medio del ceso al fuego temporal lanzó una nueva amenaza para contener a Irán, el mismo Donald Trump reveló que también se negocia la posibilidad de reducir los aranceles a la nación persa.

En otro mensaje que difundió previamente, el presidente de Estados Unidos sostuvo que se están desarrollando los diálogos bilaterales en busca de un “alivio de aranceles y sanciones con Irán”.

Sin embargo, no agregó mayores detalles sobre dicha posibilidad, por lo que se desconocen los alcances de las negociaciones que se han entablado mientras se mantiene un alto a los ataques.