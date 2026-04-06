Donald Trump volvió a lanzar un ultimátum contra Irán este lunes 6 de abril de 2026, advirtiendo que el país podría ser “eliminado en una noche” si no reabre el Estrecho de Ormuz.

“Todo el país puede ser eliminado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana por la noche” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Desde la Casa Blanca, aseguró que la acción militar podría ocurrir “mañana por la noche” y que su gobierno está listo para actuar de inmediato.

La tensión en la región aumenta mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anticipa un incremento de ataques este martes.

Donald Trump afirma que Irán podría ser “eliminado en una noche” y eso podría ocurrir el martes

Nuevamente Donald Trump lanza un ultimátum a Irán y le advierte que debe de llegar a un acuerdo antes del martes si no quiere afrontar las consecuencias.

Donald Trump señaló que Irán podría ser derrotado en una sola noche, “y esa noche podría ser mañana por la noche”.

Esto en referencia al ultimátum que arrojó a Irán para que abriera de manera definitiva el Estrecho de Ormuz.

Durante su discurso, Donald Trump aseguró que Estados Unidos está listo para actuar de inmediato si Irán no cumple con las condiciones de su Gobierno.

Pete Hegseth, secretario de Defensa, advirtió que el martes podría aumentar el volumen de ataques en Irán.

Estados Unidos e Irán mantienen la tensión por el Estrecho de Ormuz

Cabe recordar que el fin de semana, Donald Trump ya había lanzado un ultimátum a Irán para que reabra el Estrecho de Ormuz, la ruta marítima más importante a nivel global donde transita cerca del 20% del crudo que se consume en el planeta.

Donald Trump señaló que Irán deberá de hacer caso si quiere evitar ataques a sus infraestructuras energéticas.

Desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel, Irán mantiene parcialmente cerrado el Estrecho de Ormuz.

Irán las tachó las advertencias de Estados Unidos como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”.

Desde que inició el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la tensión ha ido escalando sobre el Estrecho de Ormuz.

El Estrecho de Ormuz es una vía clave para el comercio mundial de petróleo, por lo que cualquier bloqueo o conflicto en la zona tiene impacto global.