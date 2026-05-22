El nombre de Fidel Ortiz se coloca en la tendencia política tras su renuncia como titular de Resguardo Parlamentario del Senado de la República tras ser vinculado con Silvano Aureoles.

Pero ¿quién es Fidel Ortiz? Te contamos lo que sabemos del ex titular de Resguardo Parlamentario del Senado.

¿Quién es Fidel Ortiz?

Demetrio Fidel Ortiz Barragán es un funcionario público que toma relevancia tras su renuncia como titular de Resguardo Parlamentario del Senado de la República.

¿Qué edad tiene Fidel Ortiz, ex titular de Resguardo Parlamentario del Senado?

Se desconoce la edad de Fidel Ortiz, ex titular de Resguardo Parlamentario del Senado al no tener la información pública de su fecha de nacimiento.

¿Quién es la pareja de Fidel Ortiz?

Se desconoce la situación sentimental de Fidel Ortiz, pues mantiene su vida en privado.

¿De qué signo zodiacal es Fidel Ortiz, ex titular de Resguardo Parlamentario del Senado?

Al no conocer su fecha de nacimiento, no se conoce de qué signo zodiacal es Fidel Ortiz.

¿Cuántos hijos tiene Fidel Ortiz?

No se conoce si tiene hijos Fidel Ortiz.

¿Qué estudió Fidel Ortiz, ex titular de Resguardo Parlamentario del Senado?

Según el portal de transparencia del Senado, Fidel Ortiz, ex titular de Resguardo Parlamentario del Senado está titulado en la carrera de Alta Dirección de Empresas.

¿En qué ha trabajado Fidel Ortiz?

Fidel Ortiz ha tenido varios cargos públicos, el último como director General de Resguardo Parlamentario hasta mayo de 2026; anteriormente estuvo en:

Director General de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán

Encargado de la Subdirección de la Comandancia en la Policía Territorial de Michoacán

Asesor del Subsecretario de Seguridad Pública en el Gobierno del Estado de Michoacán

Fidel Ortiz renuncia como director de Resguardo Parlamentario del Senado, tras ser vinculado con Silvano Aureoles

La dirección de Resguardo Parlamentario del Senado se ha quedado sin su titular, tras la renuncia de Fidel Ortiz, dimisión que se da tras ser vinculado con Silvano Aureoles.

Pues se dice que Fidel Ortiz es uno de los 16 funcionarios del gobierno de Silvano Aureoles a quienes se les giró orden de aprehensión por lo ocurrido en Arantepacua, en abril del 2017.

Por ahora se desconoce de manera oficial si los señalamientos a Fidel Ortiz son precisos, así como si su renuncia derivó de esto.