La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, desmintió que Estados Unidos haya solicitado de manera formal una extensión de alto al fuego sobre Irán:

“Esta mañana vi información errónea que afirmaba que habíamos solicitado formalmente una prórroga del alto el fuego. Eso no es cierto en este momento” Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca

En sus declaraciones, Leavitt dejó en claro que desde Washington el panorama continúa con buenas perspectivas para cerrar un acuerdo.

Sin embargo, aumentó la presión diplomática al decir que a Irán le “conviene” aceptar todas las demandas del presidente Donald Trump para llegar a un pacto definitivo de alto al fuego.

Irán no acepta las demandas de Estados Unidos

En medio de la guerra desatada en Medio Oriente, las posturas de ambas naciones han sido críticas en medio de tensas negociaciones para un cese de actividades militares.

Por una parte, el presidente Trump insiste en que Irán es quien debe ceder, esto sumado a múltiples amenazas contra el territorio y sus instalaciones.

Por el otro lado, la postura de Irán ha sido igual de clara. Si bien siguen abiertos una negociación, buscan que esta sea en términos propios, rechazando cualquier imposición unilateral.

Analistas coinciden en que la postura por parte de Estados Unidos es para no aparentar debilidad de frente al conflicto.

Mientras que la desconfianza por parte de Irán en aceptar los acuerdos de Washington parten de las constantes amenazas del presidente Trump.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Brendan Smialowski/AFP / AFP)

A la fecha, no hay un acuerdo inminente pese a la constante presión de los Estados Unidos por llegar a un buen entendimiento con Irán.

El alto al fuego sigue en estado frágil mientras que la incertidumbre aumenta de ambos lados con negociaciones que, aparentemente, siguen en pie.