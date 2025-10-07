El presidente de Estados Unidos, Donald Trump sumó otra propuesta anti migratoria y pretende pagarle 2 500 dólares a niños migrantes para deportarse solos.

Desde su regreso, Donald Trump ha implementado diversas políticas migratorias que han sido señaladas desde polémicas hasta que atentan contra los derechos humanos y leyes internacionales.

Por lo mismo y ante esta nueva propuesta, la organización Kids in Need of Defense dedicada a brindar servicios legales y de acompañamiento a niños migrantes, calificó esta táctica de cruel.

Donald Trump pagará 2500 dólares a niños migrantes para deportarse solos

Medios dieron a conocer en días anteriores que Donald Trump ofrecería 2 500 dólares a niños migrantes que no estén acompañados, para que dejen Estados Unidos, es decir, se deporten solos.

La información proviene de una carta que la Oficina de Reubicación de Refugiados envió a los centros para migrantes en Estados Unidos, operación que se llamó extraoficialmente “viernes extraño”.

Acorde con lo señalado en dichas cartas, Donald Trump dará un pago único a niños de 14 años en adelante de nacionalidades distintas a la mexicana bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional.

El operativo fue confirmado por ICE, quienes señalaron que la opción es estrictamente voluntaria que pasa a un juez de inmigración, sin embargo, en redes ya señalan de alarmante el “freaky friday.