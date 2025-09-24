¿Quién era Joshua Jahn? El autor del tiroteo al centro de detención de migantes ICE de Dallas es identificado, por lo que te decimos detalles como:

¿Quién era Joshua Jahn?

¿Qué edad tenía Joshua Jahn?

¿Joshua Jahn tenía esposa?

¿Qué signo zodiacal era Joshua Jahn?

¿Joshua Jahn tenía hijos?

¿Qué estudió Joshua Jahn?

¿En qué trabajaba Joshua Jahn?

Joshua Jahn es identificado como el autor del tiroteo en ICE de Dallas, Estados Unidos

¿Quién era Joshua Jahn?

Joshua Jahn fue identificado como el autor principal al tiroteo que se registró en ICE de Dallas, Estados Unidos este miércoles 24 de septiembre del 2025.

Después de ejecutar el tiroteo en ICE de Dallas, Joshua Jahn se suicidó no sin antes dejar un saldo de dos muertos.

¿Qué edad tenía Joshua Jahn?

De acuerdo a los reportes, Joshua Jahn tenía 29 años de edad.

ICE en Dallas registra un tiroteo (WFAA via AP / AP)

¿Joshua Jahn tenía esposa?

No se sabe si Joshua Jhan tenía esposa, pero se reveló que sus familiares lo describieron como alguien sin interés político particular.

¿Qué signo zodiacal era Joshua Jahn?

Al no saberse su fecha exacta de nacimiento, se desconoce cuál era el signo zodiacal de Joshua Jahn.

Tiroteo en ICE de Dallas hecho por Joshua Jahn (DANIEL MCGREGOR HUYERA / EFE )

¿Joshua Jahn tenía hijos?

Se desconoce sí Joshua Jahn, tirador identificado de ICE en Dallas, Estados Unidos, tenía hijos.

Tiroteo en ICE de Dallas hecho por Joshua Jahn (DANIEL MCGREGOR HUYERA / EFE / EFE)

¿Qué estudió Joshua Jahn?

Tampoco se sabe qué estudió Joshua Jahn, tirador identificado del altercado en ICE en Dallas, que dejó un saldo de dos muertos y quien posteriormente se suicidó.

¿En qué trabajaba Joshua Jahn?

De acuerdo con los reportes de sus familiares, se sabe que Joshua Jahn trabajó en programación y tenía conocimiento en el manejo de armas.

Sin embargo, ellos no lo consideraban un tirador experimentado, hecho por el cual se sorprendieron cuando fue identificado como el autor del tiroteo en ICE de Dallas.

También se dio a conocer que Jahn contaba con antecedentes penales por distribución de marihuana en Texas y estaba registrado como votante independiente.

Además de que Joshua Jahn de 29 años de edad, tirador de ICE en Dallas, había vivido en varios locales del estado, pero actualmente residía en Oklahoma.

Tiroteo en ICE de Dallas hecho por Joshua Jahn (DANIEL MCGREGOR HUYERA / EFE / EFE)

Joshua Jahn es identificado como el autor del tiroteo en ICE de Dallas, Estados Unidos

Joshua Jahn fue identificado como el autor del tiroteo registrado en ICE de Dallas, en Estados Unidos este 24 de septiembre.

El ataque a las instalaciones de ICE, en donde procesan a los migrantes, comenzó con disparos hacia una camioneta perteneciente a la organización que trasladaba detenidos.

Joshua Jahn fue localizado por los agentes arriba de un techo de un edificio cerca de las oficinas de ICE pero, al ver que estaba rodeado decidió suicidarse.

Se sabe que Joshua Jahn mató a dos inmigrantes y dejó herido a un policía antes de su suicidio; además se reveló que imitó el “modus operandi” de Tyler Robinson, asesino de Charlie Kirk.

Pues disparó desde una azotea y dejó mensajes en las balas que disparó contra el centro de ICE en Dallas.