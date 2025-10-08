La población en Estados Unidos alcanzó un récord, debido a que datos recopilados por la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) indican que 1 de cada 5 habitantes es latino.

La información recogida por la universidad señala que a lo largo del 2024, se registró un aumento anual de personas de origen latino viviendo en el país.

Estados Unidos tiene más latinos que antes; 1 de cada 5 habitantes es de dicho origen

Pese a las acciones emprendidas por los gobiernos de Estados Unidos en busca de frenar la migración y deportar a los migrantes, la población del país alcanzó cifras inéditas.

Así se establece en un informe de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y la California Lutheran University, en el que se destaca que 1 de cada 5 habitantes es latino.

De acuerdo con lo informado por las universidades, los datos actualizados de la Oficina del Censo indican que durante el 2024, la población de origen latino en el país subió en 2 millones.

Las cifras oficiales demuestran que en la actualidad, la cantidad de personas de origen latino que se encuentran viviendo en Estados Unidos se ubica en 340 millones.

En término porcentuales, el alza en la población latina registrada durante el 2024 fue de un 2.9%, un ritmo que equivale a 5.8 veces el incremento de la población de otros orígenes.

¿Por qué 1 de cada 5 habitantes de Estados Unidos es latino? Esto se sabe

Además de reportar el incremento de la población latina en Estados Unidos, en el informe de UCLA y la California Lutheran University se advierte que el alza se debe a un “cambio natural de población“.

Sobre ello, el reporte señala que el aumento se obtiene de restar las muertes de los nacimientos, lo que arrojó como resultado un alza acumulada de 3.2 millones de latinos durante el periodo comprendido de 2020 a 2024.

De la misma forma, en el análisis se expone que el dato se obtiene a partir de la disminución de 1.3 millones de personas de otra origen demográfico a lo largo del mismo periodo.

Al abundar en los detalles, se resalta que a diferencia de otros demográficos, los latinos resistieron a contextos adversos como la pandemia del Covid-19 e impulsaron el cambio natural de población.

Además, el informe establece que hubo un récord interanual en 2024 del 5.5% de la fuerza laboral de origen latino, con lo que llegó hasta los 35.1 millones de trabajadores.