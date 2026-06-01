Miembros de sanidad de la Unión Europea (UE) sostendrán un encuentro extraordinario para discutir medidas adicionales de preparación y coordinación ante brote de ébola en África central.

Las conversaciones tendrán lugar este viernes 5 de junio entre los 27 países miembros de la UE.

Los ministros llevarán a cabo una segunda reunión el 16 de junio en Luxemburgo para continuar con la planeación de las nuevas medidas.

Unión Europea endurece controles sanitarios por brote de ébola

Con anterioridad, la UE había afirmado que el resgo de ébola para los europeos se mantenía en “muy bajo”.

Sin embargo, han apostado por el desarrollo de una respuesta coordinada internacional con autoridades sanitarias de la OMS y África CDC para la contención del virus.

Ébola: muertes sospechosas suben a 220, alerta la OMS (Glody MURHABAZI / AFP / AFP)

Por su parte, el grupo de respuesta para crisisi de los 27 miembros de la UE activaron el “modo vigilancia” para un constante monitoreo de la situación.

Otra de las respuestas que se han dado desde Europa por el brote de ébola que actualmente afecta la República Democrática del Congo y Uganda es el envío de material médico para la detección y combate del virus.

Del mismo modo, la UE ha implementado controles fronterizos más estrictos.

Hasta el cierre de mayo y con actualizaciones publicadas este 1 de junio: