La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que tres laboratorios de República Democrática del Congo suspendieron temporalmente pruebas del virus del ébola debido a la falta de reactivos necesarios.

Los centros afectados se ubican en Bukavu y Lwiro, en Kivu del Sur, así como en Goma, provincia de Kivu del Norte, regiones impactadas por el brote.

La interrupción ocurre mientras la cepa Bundibugyo continúa propagándose y las autoridades sanitarias intentan acelerar el diagnóstico y seguimiento de casos en las zonas afectadas.

Falta de reactivos complica vigilancia del brote de ébola

La OMS señaló que los laboratorios esperan nuevos suministros para reanudar el análisis de muestras pendientes y reducir retrasos en la confirmación diagnóstica.

El organismo no precisó cuántas pruebas permanecen acumuladas ni confirmó si los reactivos llegaron posteriormente a los centros afectados por la escasez.

Se analizaron cientos de muestras de sangre de pacientes del virus. Foto/AP

Las pruebas enfrentaron dificultades iniciales porque los test disponibles para otras variantes del virus no detectaban adecuadamente la cepa Bundibugyo, identificada en Congo.

Pese a ello, especialistas del Institut National de Recherche Biomédicale fortalecieron la capacidad diagnóstica regional, permitiendo obtener resultados durante la misma jornada.

El profesor Jean-Jacques Muyembe destacó avances en los laboratorios, aunque consideró insuficiente el trabajo comunitario para fortalecer la confianza de la población.

Según el especialista, la experiencia acumulada durante 16 brotes anteriores todavía no se refleja plenamente en las estrategias aplicadas sobre el terreno.

Hasta el 10 de junio, Congo registra:

635 casos confirmados

127 muertes confirmadas

Por su parte, Uganda registra: