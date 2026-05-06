Tedros Adhanom Ghebreyesus es un biólogo, investigador y político etíope que actualmente se desempeña como director general de la Organización Mundial de la Salud.

A lo largo de su trayectoria ha destacado por su trabajo en salud pública internacional, además de liderar iniciativas globales para combatir enfermedades como el sida, la malaria y la tuberculosis.

¿Quién es Tedros Adhanom?

Tedros Adhanom es especialista en salud pública, inmunología e investigación epidemiológica. Parte de su trabajo académico se centró en el estudio de los efectos de las represas en la transmisión de malaria en el norte de Etiopía.

Su investigación fue publicada en el British Medical Journal, reconocimiento que lo llevó a recibir el premio como “Joven investigador del año” por parte de la Sociedad Estadounidense de Medicina Tropical e Higiene.

¿Qué edad tiene Tedros Adhanom?

Tedros Adhanom nació el 3 de marzo de 1965, por lo que actualmente tiene 61 años.

¿Quién es la esposa de Tedros Adhanom?

Las biografías oficiales indican que Tedros Adhanom está casado, aunque mantiene su vida privada con discreción y no se conocen públicamente detalles sobre su esposa.

¿Qué signo zodiacal es Tedros Adhanom?

Al haber nacido el 3 de marzo, Tedros Adhanom pertenece al signo zodiacal Piscis.

¿Tedros Adhanom tiene hijos?

Tedros Adhanom es padre de cinco hijos, aunque suele mantener a su familia fuera de la vida pública.

¿Qué estudió Tedros Adhanom?

Tedros Adhanom estudió la Licenciatura en Biología en la Universidad de Asmara. Posteriormente, realizó una Maestría en Inmunología de Enfermedades Infecciosas en la London School of Hygiene & Tropical Medicine

¿En qué ha trabajado Tedros Adhanom?

Tedros Adhanom ha desarrollado una trayectoria destacada en organismos internacionales, salud pública y política exterior.

Entre sus cargos más importantes se encuentran: