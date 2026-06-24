Este miércoles autoridades sanitarias de Francia confirmaron su primer caso de ébola importado. Se trata de un médico que regresó recientemente de la República Democrática del Congo (RDC).

De acuerdo con Reuters, el médico fue trasladado a una unidad especializada y permanece estable. Autoridades identificaron a cinco pasajeros que viajaban con él; permanecen en vigilancia para descartar síntomas de ébola por contagio.

Autoridades francesas consideran que el riesgo para la población general en Europa sigue siendo bajo.

Brote de ébola en el Congo suma más de mil contagios confirmados

Hasta el 24 de junio de 2026, las cifras oficiales por la epidemía de ébola que azota las regiones de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur en la RDC son:

1,094 casos confirmados

277 muertes confirmadas

Los reportes oficiales se han concentrado principalmente en casos y muertes confirmadas, por lo que varios países dejaron de publicar de manera regular los acumulados de casos sospechosos.

Paciente con fiebre de Lassa, virus similar al Ébola (Pixabay )

Uganda es el segundo país africano con casos relacionados al brote congoleño, en donde actualmente se reportan:

20 casos confirmados

2 muertes confirmadas

Los desafíos no paran en el Congo, donde autoridades sospechan que la enfermesad estuvo circulando durante semanas sin ser detectada hasta el pasado 15 de mayo.

Parte de las problemáticas derivan en conflictos entre grupos armados en la zona, así como falta de suministros médicos y ataques al personal sanitario.

En México todavía no se han confirmado casos de ébola. Autoridades mantienen vigilancia epidemiológica reforzada en aeropuertos internacionales y protocolos especiales vinculados al Mundial 2026.

Sin embargo, no se han anunciado restricciones de viaje ni medidas extraordinarias adicionales.