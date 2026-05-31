La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una advertencia sobre los riesgos de cerrar fronteras para contener el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo, al considerar que esta medida tendría una eficacia limitada y podría complicar aún más la respuesta sanitaria en la región.

Aunque varios países vecinos han endurecido controles e incluso restringido el paso fronterizo, la OMS insiste en que la prioridad debe ser reforzar la respuesta sanitaria en las zonas afectadas por el ébola ante primeros síntomas.

¿Por qué la OMS rechaza el cierre de fronteras por el ébola?

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que, pese a la complejidad de la emergencia por el brote del ébola en países del continente africano, la situación puede controlarse sin recurrir al cierre total de fronteras.

Según explicó Ghebreyesus, estas restricciones suelen generar desplazamientos por rutas irregulares, dificultando la vigilancia epidemiológica y el seguimiento de posibles contagios.

Tedros Adhanom Ghebreyesus (Martial Trezzini/Keystone vía AP / Martial Trezzini/Keystone via AP)

Asimismo, comentó que restringir el tránsito internacional apenas retrasaría unos días la propagación del virus, mientras que podría obstaculizar el acceso de ayuda humanitaria, personal médico y suministros esenciales.

Por ello, el organismo recomienda medidas basadas en evidencia científica y cooperación internacional.

OMS pide fortalecer la respuesta sanitaria en lugar de restringir viajes por ébola

La advertencia de la OMS llega después de que algunos países vecinos, como Uganda y Ruanda, adoptaran medidas temporales para limitar el paso fronterizo ante el temor de una expansión regional del virus del ébola.

El brote, provocado por la cepa Bundibugyo del ébola, ha dejado más de mil casos sospechosos y cientos de muertes en territorio congoleño, mientras las autoridades sanitarias intensifican las pruebas de detección y las labores de vigilancia.

La OMS mantiene que el riesgo de propagación es alto en África subsahariana, aunque sigue siendo bajo a nivel global.

Asimismo, se han encendido las alertas sanitarias debido a que no existe una vacuna ni un tratamiento específico aprobado para esta variante.

Controles de higiene contra el virus del ébola en Kanyaruchinya, en la RD Congo. (MARIE JEANNE MUNYERENKANA / EFE / EPA / EFE)

La crisis del ébola se desarrolla en medio de conflictos armados y desplazamientos masivos de población, factores que complican las labores de contención.

Ante este escenario, la OMS insiste en que la prioridad debe centrarse en reforzar la atención médica, mejorar el rastreo de contagios y garantizar el acceso seguro de los equipos de respuesta para contener la epidemia del ébola en su origen.

Mientras tanto, la OMS continúa ampliando las pruebas de detección del ébola y reforzando la capacidad de respuesta en Congo para evitar que la emergencia sanitaria se agrave.