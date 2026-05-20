El virus del Ébola provoca una enfermedad viral aguda caracterizada por fiebre hemorrágica y una alta tasa de mortalidad.

Según la OMS, los síntomas incluyen fiebre, náuseas, dolor de cabeza, dolores musculares, diarrea, fallas renales y hepáticas, además de hemorragias internas y externas.

Aunque no existe un tratamiento específico para eliminar el virus, se aplican terapias de apoyo como rehidratación oral o intravenosa y algunos ensayos experimentales.

En cuanto a vacunas, la más avanzada es la VSV-ZEBOV, utilizada de manera experimental con resultados prometedores.

¿Cuáles son los síntomas del ébola?

Los síntomas de la EVE reconocidos por la OMS son:

- Fiebre

- Náuseas

- Dolor de cabeza

- Dolor muscular

- Diarrea

- Fallas renales y hepáticas

- Hemorragias internas y externas.

Tratamiento y vacunas contra el ébola

Aún no existe un tratamiento que sea capaz de eliminar el ébola, sólo se aplican tratamientos de apoyo que consisten en la rehidratación oral o intravenosa y algunos experimentales que incluyen hemoterapia, inmnoterapia y farmacoterapia.

Con respecto a las vacunas, actualmente no existe ninguna aprobada, pero se utiliza de manera experimental una denominada VSV-ZEBOV que ha demostrado proporcionar una gran protección contra este virus.

En este sentido, la OMS no especifica en su documento Enfermedad por el virus del Ébola, la terapia que ha logrado la supervivencia de pacientes en brotes anteriores.

¿Qué es el ébola?

El ébola es un virus de la familia de los filovirus, y su infección se convierte en una enfermedad que la OMS ha declarado como fatal debido a su alta tasa de mortandad que en brotes anteriores a alcanzado el 90% y en la actualidad es cercano al 50%.

El virus fue detectado por primera vez en 1976 cuando se presentaron dos casos simultáneos en Yambuku, una localidad cercana al río Ébola, y en Nzara, una región de Sudán del Sur.

Ubicación aproximada de los lugares en donde se detectaron los primeros brotes de ébola.

Anteriormente, la enfermedad por el virus del bola (EVE) era llamada fiebre hemorrágica debido a que uno de sus síntomas más conocidos son las hemorragias tanto internas como externas.

Se sabe que el huésped natural del virus es el murciélago frugívoro y puede transmitirse a los humanos a través del contacto con líquidos corporales de un animal infectado o la ingesta de este.

Entre las poblaciones humanas, se propaga de persona a persona por contacto directo entre mucosas o soluciones de continuidad de la piel (heridas en abiertas o en proceso de cicatrización), y fluidos corporales como la sangre, la saliva y el semen (aunque aún no se han registrado casos de transmisión por vía sexual) de personas infectadas, así como también por contacto con materiales de curación que contengan el virus.