El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, aseguró que el riesgo mundial por el brote de ébola continúa siendo bajo pese al caso confirmado en Francia.

Durante una conferencia de prensa, Tedros Adhanom llamó a evitar reacciones exageradas y recordó que, durante los últimos 50 años, los casos detectados fuera de África han sido escasos.

El titular de la OMS destacó que la respuesta sanitaria en la República Democrática del Congo (RDC) ha mostrado avances importantes, aunque advirtió que el brote continúa propagándose rápidamente en regiones afectadas.

OMS destaca avances en respuesta ante brote de ébola y anuncia ensayo de tratamientos

Tedros explicó que el contagio de ébola confirmado en Francia evidencia los riesgos que enfrentan los trabajadores sanitarios, pues cerca de 80 profesionales se han infectado durante esta emergencia.

El funcionario pidió a los países fortalecer el despliegue seguro del personal médico y mantener mecanismos para facilitar evacuaciones cuando las condiciones operativas así lo requieran.

Ébola: muertes sospechosas suben a 220, alerta la OMS (Glody MURHABAZI / AFP / AFP)

También informó que la capacidad hospitalaria aumentó de menos de 10 camas disponibles, a más de 519 en distintos centros habilitados para atender pacientes.

La capacidad diagnóstica también creció significativamente, al pasar de 30 pruebas diarias en Kinshasa a más de 2 mil análisis distribuidos en nueve laboratorios especializados.

Además, destacó que más de 100 personas lograron recuperarse gracias al diagnóstico temprano y la atención médica oportuna, reforzando la importancia de detectar rápidamente nuevos contagios.

La próxima semana comenzará un ensayo clínico para evaluar la eficacia de MBP134 y remdesivir, tanto por separado como en combinación contra el virus de Bundibugyo.

La OMS señaló que el estudio incluirá alrededor de mil participantes y permitirá obtener evidencia sobre tratamientos potencialmente eficaces para reducir la mortalidad causada por el ébola.