Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), ha recibido el apoyo de los banqueros internacionales, ante los ataques de Donald Trump y la amenaza de acusaciones penales.

“Nos solidarizamos plenamente con el Sistema de la Reserva Federal y su presidente, Jerome H. Powell. La independencia de los bancos centrales es fundamental para la estabilidad de precios, financiera y económica, en beneficio de los ciudadanos a quienes servimos” Banqueros centrales internacionales

Y es que el presidente de Estados Unidos se ha pronunciado en contra del presidente de la Fed por la forma en la que determina los tipos de interés en el país.

Jerome Powell señaló que las acusaciones son debido a que sus decisiones sobre las tasas de interés se basan en la evidencia, y no en las preferencias de Donald Trump.

Banqueros respaldan a Jerome Powell y la independencia de la Fed

Ante el ataque contra Jerome Powell, banqueros centrales internacionales han mostrado su respaldo al presidente de la Fed, así como de la institución que preside.

Los banqueros, responsables de los principales bancos en el mundo se pronunciaron a favor de Powell y reiteraron que su labor es íntegra y con un compromiso “inquebrantable con el interés público”.

“El presidente Powell ha desempeñado su cargo con integridad, centrado en su mandato y con un compromiso inquebrantable con el interés público. Para nosotros, es un colega respetado, muy estimado por todos quienes han trabajado con él” Banqueros centrales internacionales

Los banqueros que han apoyado a Jerome Powell son:

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo

Andrew Bailey, presidente del Banco de Inglaterra

Erik Thedéen, gobernador del Banco de Suecia

Christian Katterl Thomsen, presidente del consejo de administración del Banco Nacional de Dinamarca

Martin Schlegel, presidente del consejo de Administración del Banco Nacional Suizo

Ida Wikdeb Bachem gobernadora del Banco de Noruega

Michele Bullock, gobernadora del Banco de la Reserva de Australia

Tiff Macklem, gobernadora del banco de Canadá

Chang Yong Rhee, gobernador del Banco de Corea

Gabriel Galípolo, gobernador del Banco Central de Brasil

François Villeroy de Galhau, presidente del consejo de administración de Banco de Pagos Internacionales

Pablo Hernández de Cos, director general del Banco de Pagos Internacionales

De acuerdo con los banqueros, “la independencia de los bancos centrales es fundamental para la estabilidad de precios, financiera y económica”, en beneficio de los ciudadanos.

Por ello, consideran fundamental preservar la independencia de dichas instituciones, en “pleno respeto al Estado de derecho y la rendición de cuentas democrática”.

Gobierno de Trump amenaza con denuncia penal a Jerome Powell como presión política

El gobierno de Donald Trump amenazó a Jerome Powell con denuncias penales por el proyecto de renovación de edificios históricos de las oficinas de la Fed.

Sin embargo, el presidente de la Fed señaló que en realidad es presión política debido a que fija las tasas de interés “con base en nuestra mejor evaluación de lo que beneficiará al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente”.

"Se trata de si la Reserva Federal podrá seguir fijando las tasas de interés basándose en la evidencia y las condiciones económicas o si, en cambio, la política monetaria estará dirigida por la presión política o la intimidación" Jerome Powell, presidente de la Fed

En este sentido, resaltó que ha trabajado en la Reserva Federal tanto en administraciones demócratas como republicanas sin temor ni favoritismo político, “centrado exclusivamente en nuestro mandato de estabilidad de precios y máximo empleo”.

Asimismo, Jerome Powell reiteró que mantendrá su trabajo con integridad y compromiso por servir al pueblo de Estados Unidos, como se mandata.