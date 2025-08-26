El presidente Donald Trump despidió de forma inesperada a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook y la determinación ya generó efectos adversos, debido a que el dólar se desplomó.

Este lunes 25 de agosto, el presidente Donald Trump compartió en su cuenta de Truth Social, una carta en la que informó su decisión de remover a Lisa Cook como gobernadora de la Fed.

Ante la confirmación del despido de la gobernadora de la Fed, ya se presentaron los primeros efectos negativos, debido que el dólar se desplomó unos cuantos minutos después del anuncio.

Dólar (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Donald Trump despidió a la gobernadora de la Fed y el dólar se desploma tras anuncio

Tras poco más de 3 años de ocupar el cargo como gobernadora de la Fed (Reserva Federal de Estados Unidos), Lisa Cook fue despedida de forma intempestiva por orden del presidente, Donald Trump.

Así lo dio a conocer el propio Donald Trump por medio de una carta que publicó en redes sociales este 25 de agosto, en el que anuncia la remoción inmediata de Lisa Cook como gobernadora de la Fed.

En la misiva emitida desde la Casa Blanca, Donald Trump explicó que la medida se tomó debido a las acusaciones de presunto fraude hipotecario que se han lanzado en contra de la ex funcionaria.

En consecuencia y casi de forma inmediata, el dólar resintió el movimiento en la administración federal de Estados Unidos, debido a que en los indicadores se muestra que el billete verse se desplomó.

Al respecto, los mercados apuntan que unos cuantos minutos después de que se informó el despido, el dólar perdió cerca del 1.13% frente a algunas monedas como el caso particular del yen japonés.

Nota en desarrollo. En breve más información.