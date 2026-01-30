Ante las diferencias entre Jerome Powell, presidente del sistema de la Reserva Federal (FED) y el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump anunció el relevo con Kevin Warsh.

A través de su Truth Social, el presidente de Estados Unidos se dijo “complacido” de nominar a Kevin Warsh como el nuevo presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal.

"Me complace anunciar la nominación de Kevin Warsh como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBERNADORES DEL SISTEMA DE LA RESERVA FEDERAL" Donald Trump

Cabe señalar que el periodo al frente de la FED de Jerome Powell termina el 15 de mayo de 2026.

Kevin Warsh será el mejor presidente de la FED, asegura Trump

Donald Trump anunció su nominación a Kevin Warsh para tomar la presidencia de la FED, en sustitución de Jerome Powell.

De acuerdo con el presidente estadounidense, Kevin Warsh será conocido como uno de los mejores presidentes de la FED y “quizás el mejor”.

Asimismo, señaló que sabe que su nuevo presidente de la FED nunca lo va a decepcionar.

“Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo y no tengo ninguna duda de que pasará a la historia como uno de los mejores presidentes de la Reserva Federal, quizás el mejor. Además, es un personaje central y nunca te decepcionará. ¡Felicitaciones, Kevin!” Donald Trump

Esto luego de que la FED anunciara el pasado 28 de enero se informara que las tasas de interés se mantendrían en un rango de 3.5 a 3.7%, a pesar de que la meta es llegar al 2% para 2028.

¿Quién es Kevin Warsh? El relevo de Jerome Powell en la FED

Kevin Warsh, de 55 años de edad, será quien sustituya a Jerome Powell cuando termine su periodo el 15 de mayo de 2026, es un financiero y ejecutivo banquero estadounidense.

De acuerdo con el presidente Donald Trump, actualmente se desempeña como profesor invitado de la Institución Hoover de la Universidad de Stanford; un think tank conservador.

Además es profesor en la Escuela de Negocios de Posgrado de Stanford.

Cabe señalar que hace 20 años, en el gobierno de George W. Bush, fue nombrado como presidente de la FED, el funcionario más joven nombrado en dicho cargo, cuando tenía 35 años de edad.

También se desempeñó, de 2002 a 2006, como asistente especial del presidente para política económica y secretario ejecutivo del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca.

Asimismo, fue miembro del Departamento de Fusiones y Adquisiciones de Morgan Stanley & Co., en Nueva York, donde se desempeñó como vicepresidente y director ejecutivo.