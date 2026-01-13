Jerome Powell, presidente del Sistema de la Reserva Federal (Fed) de Estado Unidos. fue respaldado por los líderes de los bancos centrales mundiales ante las amenazas de Donald Trump por su forma de determinar las tasas de interés.

A pesar de las amenazas de iniciar un proceso penal en su contra, Jerome Powell resaltó que ha trabajado en la Reserva Federal tanto en administraciones demócratas como republicanas sin temor ni favoritismo político, “centrado exclusivamente en nuestro mandato de estabilidad de precios y máximo empleo”.

Aquí te contamos lo que sabemos de Jerome Powell, como:

¿Cuántos años tiene Jerome Powell?

¿Cuál es el signo zodiacal de Jerome Powell?

¿Jerome Powell tiene esposa?

¿Jerome Powell tiene hijos?

¿Qué estudió Jerome Powell?

¿Cuál es la trayectoria de Jerome Powell? y más

¿Quién es Jerome Powell?

Jerome Powell, cuyo nombre completo es Jerome Hayden Powel, es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Ahora enfrenta presión política desde el gobierno de Donald Trump, pues enfrenta la posibilidad de denuncias penales por el proyecto de renovación de edificios históricos de las oficinas de la Fed.

Sin embargo, el presidente de la Fed señaló que en realidad es presión política debido a que fija las tasas de interés “con base en nuestra mejor evaluación de lo que beneficiará al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente”.

Jerome Powell tiene 72 años de edad, ya que nació el 4 de febrero de 1953.

Ya que el cumpleaños de Jerome Powell es el 4 de febrero, el presidente de la Reserva Federal nació bajo el signo zodiacal de acuario.

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, sí tiene esposa. Se trata de Elissa Leonard, con quien contrajo nupcias en 1985.

Jerome Powell tiene 3 hijos de su matrimonio con Elissa Leonard. Se trata de:

Susie

Sam

Lucy

Jerome Powell estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Princeton; asimismo tiene un doctorado en Derecho por la Universidad de Georgetown

Jerome Powell se ha desarrollado desde 2012 en la Reserva Federal, donde ahora ostenta la presidencia, a pesar de que no tiene formación como economista.

Asimismo, se ha desempeñado como abogado y banquero de inversión.

Fue nombrado como parte de la Junta de la Fed en el gobierno de Obama en 2012 y desde entonces ha sido ratificado por los siguientes gobierno.

Antes de ello, fue subsecretario Adjunto y Subsecretario del Departamento del Tesor, en el gobierno de George H.W. Bush.