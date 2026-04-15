En una advertencia más del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump aseguró que removerá a Jerome Powell si no renuncia como presidente de la Reserva Federal, tras el término de su mandato.

Esto en vísperas que Jerome Powell esté por concluir su ciclo como presidente de la Reserva Federal el 15 de mayo próximo, sin embargo, el administrador ha dicho que no se irá mientras el Departamento de Justicia investiga un proyecto de renovación en el banco.

Trump despedirá a Powell si se va de la Reserva Federal

En entrevista con Fox Business, el presidente Trump advirtió que removerá a Powell si no renuncia a la Reserva Federal, ante la insistencia de quedarse más de su mandato en el banco debido a una investigación.

“Bueno, entonces tendré que despedirlo, ¿OK?”, respondió tajantemente Trump ante la pregunta, además de que el presidente de Estados Unidos lleva meses queriendo destituir a Powell como presidente de la Reserva Federal.

Ante la crítica de Trump sobre Powell al considerar que se ha tardado en recortar las tasas de interés para impulsar rápidamente la economía en Estados Unidos.

Pues Powell también ha dicho que permanecerá en la Reserva Federal hasta que el Senado confirme a un reemplazo.

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. (JIM LO SCALZO / EFE)

Powell podría permanecer frente a la Reserva Federal por un detalle

Pese a que Trump busque la manera de remover a Powel en el frente de la Reserva Federal, el administrado no estaría del todo fuera.

Ya que el periodo de Powell como presidente de la Reserva Federal concluye el 15 de mayo, por otra parte su mandato como miembro de la junta es hasta enero de 2028.

Lo que haría que fácilmente Powell se mantenga aún frente a la Reserva Federal, además de que pese a los alegatos de Trump, este también tiene el respaldo de los bancos mundiales.