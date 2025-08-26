Donald Trump, presidente de Estados Unidos, despidió a Lisa Cook, gobernadora del Sistema de la Reserva Federal (Fed), debido a acusaciones de fraude hipotecario; te decimos quién es ella.

A través de redes sociales, Donald Trump, compartió una carta este lunes 25 de agosto para informarle a Lisa Cook su destitución de su cargo en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.

Pero ¿quién es Lisa Cook? Te decimos todo lo que se sabe de la gobernadora de la Fed que fue despedida por el presidente Donald Trump por haber presuntamente comerte fraude hipotecario.

Lisa Cook, ex integrante de la junta de gobernadores de la Reserva Federal (Manuel Balce Ceneta)

¿Quién es Lisa Cook?

Lisa DeNell Cook nació en Milledgeville, Georgia, siendo una de las tres hijas de Payton B. Cook y Mary Murray Cook, llegó a ser una distinguida profesora de economía y relaciones internacionales.

De acuerdo con la información, Lisa Cook habla varios idiomas, entre ellos:

Inglés

Francés

Ruso

Español

Wolof

En 2022, Lisa Cook fue nombrada como gobernadora de la Fed, convirtiéndose así en la primera mujer negra en la Junta y la cuarta nativa de Georgia en ocupar ese puesto en los 111 años de historia de la agencia.

¿Qué edad tiene Lisa Cook?

Dado que Lisa Cook nació en 1964, podría tener 60 o 61 años de edad

¿Qué signo zodiacal es Lisa Cook?

Dado que no se tiene la fecha exacta del nacimiento de Lisa Cook, su signo zodiacal es desconocido.

¿Lisa Cook está casada?

No hay información de dominio público que confirme que Lisa Cook esté casada.

¿Lisa Cook tiene hijos?

De acuerdo con la información, Lisa Cook sí tiene hijos, sin embargo, no se precisan detalles sobre su familia.

¿Qué estudió Lisa Cook?

Lisa Cook estudió la licenciatura en Física y Filosofía en Spelman College y, posteriormente, cursó una segunda licenciatura en Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Oxford.

Asimismo, Lisa Cook realizó estudios de maestría en Filosofía en la Universidad Cheikh-Anta-Diop en Senegal y después un doctorado en Economía en la Universidad de California, Berkeley.

¿Cuál es la trayectoria de Lisa Cook?

Lisa Cook se desempeñó como profesora en la Universidad de Michigan y fue impulsora del programa de verano del American Economic Association dedicado a estudiantes subrepresentados.

Asimismo, Lisa Cook ha sido profesora visitante o afiliada de diversas instituciones como Harvard Kennedy School, Stanford, el Consejo de Asesores Económicos y Departamento del Tesoro.

Debido a su destacada trayectoria en el ámbito de la investigación, Lisa Cook colabora en revistas prestigiosas y medios prestigiosos como:

The New York Times

CNBC

MSNBC

NPR

Donald Trump despidió a Lisa Cook, gobernadora de la Fed

Lisa Cook asumió el cargo de gobernadora de la Fed en 2022, durante el mandato de Joe Biden, y en 2023 fue nominada para un mandato completo de 14 años, por lo que su mandato expiraría en 2038.

Sin embargo, el presidente Donald Trump informó este lunes 25 de agosto que Lisa Cook será destituida de la Junta de Gobernadores de la Fed debido a que hay pruebas que la señalan de haber cometido fraude hipotecario.

El presidente Donald Trump dijo que como presidente de Estados Unidos posee la autoridad de destituirla de su cargo si existiera una causa, según el Título 12 del Código de los Estados Unidos.

Donald Trump aseguró que Lisa Cook firmó un documento donde indicaba que su residencia principal durante un año estaría en Michigan, pero después firmó otro donde indicaba que estaría en Georgia.

Según Donald Trump, estas acciones no son dignas de la Fed, pues los ciudadanos de Estados Unidos esperan que cada unos de sus miembros sean honestos, pero “su conducta engañosa” genera desconfianza.

“A la luz de su conducta engañosa y potencialmente criminal en un asunto financiero, ellos no pueden, y yo no tengo, tener tanta confianza en su integridad. Como mínimo, la conducta en cuestión exhibe el tipo de negligencia grave en las transacciones financieras que pone en duda su competencia y confiabilidad como regulador financiero”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos