Un juez desestimó dos citaciones contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, en medio de la tensión y acoso orquestado por Donald Trump.

El Departamento de Justicia abrió una investigación judicial contra Jerome Powell en enero, luego de que rechazara las peticiones de Donald Trump de bajar los tipos de interés de forma abrupta.

El juez James E. Boasberg determinó que no había pruebas de que Jerome Powell haya cometido un delito y solo “disgustó” a Donald Trump, lo que confirma que se orquestó una campaña de acoso en su contra.

Frenan citatorios a Jerome Powell en medio de la tensión con Donald Trump

El dictamen del juez de federal se dio a conocer el viernes 13 de marzo y mencionó que las citaciones a Jerome Powell de la fiscalía eran improcedentes.

James E. Boasberg mencionó que había evidencia de que las citaciones a Jerome Powell eran acoso y presión para acceder a las peticiones de Donald Trump.

¿Quién es Jerome Powell? (Especial)

Se especula que Donald Trump esperaba que Jerome Powell renunciara para dejar la Reserva Federal a manos de un presidente que lo obedeciera.

El juez mencionó que el gobierno no había aportado ninguna prueba sobre alguna falta de Jerome Powell.

Incluso, que las acusaciones contra el presidente de la Fed carecen de argumentos y se concluyó que solo son un pretexto.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Mark Schiefelbein/AP / AP)

Citaciones a Jerome Powell provocan duras críticas a la fiscalía

Jerome Powell fue citado por una investigación criminal sobre su testimonio ante el Congreso sobre la renovación de la Fed.

Presuntamente, las autoridades querían saber si Jerome Powell había mentido sobre el presupuesto para la renovación de los edificio de la Fed.

El presidente de la Reserva Federal expresó que esta citación era una represalia por parte del gobierno de Donald Trump.

Estas citaciones provocaron duras críticas a la fiscalía del distrito de Columbia, pues califican esta investigación como un intento de vengaran de Donald Trump contra Jerome Powell.